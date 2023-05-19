У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

Можна говорити про зміну вектора атак РФ і їх інтенсивності, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував ракетні удари РФ / колаж фото Арміяінформ та Генштаб ЗСУ

Ракетні обстріли території України російськими окупантами прокоментував речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

РФ не зраджувала тактику ракетних обстрілів України, розповів він у коментарі РБК-Україна.

Крім того, за словами представника ЗС, основними цілями окупантів є військові, інфраструктурні об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка ЗСУ.

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"Помилково говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектора атак, інтенсивності, характеру цілей", — сказав він.

Говорячи про тактику ракетних ударів РФ по Україні спікер Командування Повітряних сил ЗСУ уточнив, що вона залишається незмінною - комбінація різних способів ураження, щоб розосередити увагу нашої протиповітряної оборони.

"Зараз у росіян є певні цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об'єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо західна техніка і боєприпаси", — додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, в ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 18 травня російські окупанти випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

16 травня російські окупанти атакували Україну з Північного, Південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

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