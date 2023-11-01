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РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України: багато загиблих і поранених

Олексій Тесля
1 листопада 2023, 11:40
У Херсоні загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег - поранені.
обстріл
РФ масовано вдарила по Україні / Колаж: Главред, Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У середу вранці, 1 листопада, близько 9 години чергового обстрілу з боку російських окупантів зазнав центр Херсона.

Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування – поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога, повідомив в Telegram заступник глави ОП Олексій Кулеба.

"Росіяни продовжують тероризувати міста і села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів - ця ніч минула з тривогою у низці областей. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури", - підкреслив представник ОП.

відео дня

Окуппнти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю

Російські окупаційні війська атакували Нікополь дроном-камікадзе, в результаті чого загинула жінка, а ще 6 осіб постраждали, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Загинула 59-річна жінка. Чотири людини постраждали. Це жінки 26, 52 і 62 років. А ще-73-річний чоловік. Пошкоджено приватне підприємство", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі Дніпропетровської області уточнили наслідки атаки. За даними прокуратури, загинула жінка і постраждали 6 осіб. Пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, аптека, магазини.

Наслідки удару РФ по Куп'янському району Харківщини

Російські загарбники ввечері та вночі били по населених пунктах Куп'янського району Харківщини, внаслідок чого загинув чоловік, повідомляє прес-служба прокуратури Харківщини.

Близько опівночі окупанти вдарили по селу Подоли Куп'янського району, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки.

"Також російські військовослужбовці 31 жовтня приблизно о 19:50 піддали обстрілу с.Петропавлівка Куп'янського району. Горів житловий будинок площею 200 кв.м. загинув 51-річний цивільний чоловік. Жінка 52 років отримала поранення, вона госпіталізована в лікарню", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, ворог завдав ударів по вказаних населених пунктах авіабомбами ФАБ-250.

  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/OleksiyKuleba
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/OleksiyKuleba
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/OleksiyKuleba
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України dnipr.gp.gov.ua
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України dnipr.gp.gov.ua
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України dnipr.gp.gov.ua
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv
  • РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України
    РФ вдарила бомбами та дронами по трьох областях України t.me/prokuratura_kharkiv

РФ б'є по Україні ракетами і дронами

Як відомо, напередодні РФ вдарила по нафтозаводу в Кременчуці. Вночі ворог неодноразово атакував Полтавщину дронами. Повітряна тривога тривала більше чотирьох годин.

Раньше у ЗСУ назвали цілі ворожих атак. За словами Юрія Ігната, армія країни-агресора випустила по Україні кілька хвиль ударних дронів. При цьому він уточнив, що атака російських окупантів чимось нагадувала попередні удари по Україні.

Як повідомлялося раніше, російські війська вже застосовують на фронті модифіковані дрони-камікадзе "Ланцет" - їх головною метою є українська артилерія і броньована техніка на лінії фронту.

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