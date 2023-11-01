РФ вдарила по нафтозаводу в Кременчуці: спалахнула пожежа, підприємство не працює

Вночі ворог неодноразово атакував Полтавщину дронами. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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РФ вдарила по нафтозаводу в Кременчуці / Фото: t.me/poltavskaOVA

У ніч на 1 листопада в Кременчуці прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що окупанти вдарили "Шахедом" по нафтопереробному заводу, внаслідок чого спалахнула пожежа.

"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину дронами. Повітряна тривога тривала понад чотири години. На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована", - написав Пронін у Telegram.

За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про руйнування з'ясовується.

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Наразі підприємство не працює. Всі відповідні служби на місці.

Пронін також додав, що частину ворожих безпілотників вдалося збити.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Район пуску Х-59 і частини "шахедів" - Курська область Росії, інші ворожі ударні БПЛА атакували з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарський РФ, повідомили у Повітряних силах.

Під час нічної атаки в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. Ударні БПЛА знищувалися за маршрутом прямування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України.

Всього збито 18 з 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Знищено 18 ударних БПЛА та один ракету Х-59 / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 31 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО.

Голова Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив про нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, пошкодження цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовані.

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