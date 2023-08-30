УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

Олексій Тесля
30 серпня 2023, 12:46 оновлено 30 серпня, 12:50
260
Окупанти хочуть ввести українських військових в оману, застосовуючи нове маркування.
ракета
РФ почала застосовувати ракети з новим маркуванням / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

В ході масованих ударів по Україні російські окупанти застосовують крилаті ракети з новими серійними номерами.

Тим самим росіяни намагаються заплутати Україну ракетами з новими номерними позначеннями, якими вони атакують нашу державу, йдеться в матеріалі Defense Express.

При цьому окупанти РФ почали позначати свої ракети з незвичайною послідовністю цифр. Зокрема, на місці, де зазвичай міститься інформація про те, в якому році і кварталі була випущена ракета, тепер наносять дві цифри вісім.

відео дня

Раніше на місці другої вісімки позначали рік — тобто 2018, в той же час перша цифра повинна інформувати про квартал.

Тому не виключено, що окупанти хочуть ввести українських військових в оману, визначивши для себе нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб по уламках було важче робити якісь висновки.

Раніше Олег Жданов назвав цілі ударів окупантів. Удари по Україні наносяться практично щоночі, і вони триватимуть, попередив Олег Жданов.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини. Уламки ракет впали в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Є загиблі і постраждалі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
крилаті ракети війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

У Раді заговорили про скасування відстрочки від мобілізації: кого можуть забрати в армію

У Раді заговорили про скасування відстрочки від мобілізації: кого можуть забрати в армію

13:35 Україна
ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

13:26 Україна
Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

12:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:42

Працює на всі 100: як швидко прибрати неприємний запах із взуття за копійки

13:35

У Раді заговорили про скасування відстрочки від мобілізації: кого можуть забрати в армію

13:26

Таїсія Повалій Z-концерті образила "бездушну" Україну та зізналася в коханні РФВідео

13:26

ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

12:47

Сини Майкла Джексона після довгої перерви з'явилися на публіці

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, Росії загрожує революція - ЖдановЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, Росії загрожує революція - Жданов
12:46

Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

12:41

Обвал фронту на півдні і заколот Вагнера: Жданов назвав сценарій революції в РФ

12:34

5 продуктів, які ні в якому разі не можна давати собаці

12:33

Все буде рівно: які знаки зодіаку проведуть вересень без нервівВідео

Реклама
12:30

Помічниця Алли Пугачової розповіла про її повернення в РФ

12:13

Гороскоп Таро на вересень 2023: Козерогам - вибір, Водоліям - роман, Рибам - починанняВідео

12:00

Відключення, обстріли підстанцій і тотальна економія: Омельченко - про прийдешню зимуЕксклюзив

11:56

"Залишилися сльози страху і розлуки": Єфросиніна розповіла про річницю з чоловіком

11:49

"РФ битиме по Україні до останнього": Жданов назвав цілі ударів окупантів

11:35

Що змінюється з 1 вересня: посилення правил виплат переселенцям і перевірки пенсіонерів

11:29

Як визначити хороший чай чи ні: 3 головні ознаки підробки

11:28

"Пригожин живий та зателефонував Путіну": у Мережі розкрили, де зараз ватажок ПВК

10:59

ЗСУ наступають під Бахмутом, війська РФ хочуть прорватися на Луганщині - Сирський

10:54

Скарб чи небезпека: як відрізнити сироїжку від гриба-вбивці

10:50

Зрадників дістала карма: дрони вдарили по кадирівцях і колаборантах на півдніВідео

Реклама
10:48

Кавун і поруч не стояв: шалено корисні властивості дині, про які мало хто знає

10:35

Тренчі, джинсовки та пуховики: Андре Тан назвав 5 модних трендів осені 2023

09:50

До шашлику і навіть на зиму: як маринувати печериці, щоб здивувати гостей

09:46

Потужний удар ЗСУ на двох напрямках: Сили оборони захопили нові рубежі

09:44

Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone

09:28

Фонд "Велич Життя" за 10 днів зібрав 230 тис. для придбання апаратів для внутрішнього кісткового доступу Nio новости компании

09:20

Пригожин насправді не зрадив ПутінаПогляд

09:16

У Дніпрі співробітник поліції смертельно поранив чоловіка: що говорять про подію

09:13

"Бавовна" в Криму: дрони атакували район Севастопольської бухти

09:00

Гороскоп на завтра 31 серпня 2023: Близнюкам - релакс, Скорпіонам - менше калорій

08:42

РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа

07:59

У РФ гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром: пошкоджено чотири Іл-76

06:59

Вночі в Одесі лунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФФото

06:28

Потенціал виробництва артилерії в Росії обваливсяПогляд

06:20

Вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини: всі подробиціФото

06:07

Яке сьогодні свято 30 серпня: кого потрібно привітати цього дня

04:50

Зростає безробіття і Китай занурюється у демографічну яму - ЇжакВідео

04:15

"Інших варіантів немає": журналіст описав наслідки для України, якщо РФ не розвалитьсяВідео

03:33

"Ну навіщо ви так ганьбитеся?": Волочкова стала посміховиськом у Мережі

03:00

Настя Каменських показала рідкісні ніжні обійми з Потапом

Реклама
02:30

Яковенко розповів про радикальний метод Путіна вплинути на російську елітуВідео

02:00

Як солити сало з цукром: спритний фокус вразить досвідчених гурманів

01:30

Буде смачніше за оливки: як консервувати виноград на зиму - незвичайний рецепт

00:28

Головоломка, яку неможливо розгадати: треба знайти плюшевого ведмедика за 19 секунд

00:01

Якщо засинаєте "на ходу": 10 причин, чому постійно хочеться спати

29 серпня, вівторок
23:51

"Рятуюся": Сумська опинилася в лікарні

23:07

Тіна Кароль спалила Кремль на своєму концерті

22:47

Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника - Daily Mail

22:44

Наталія Варлей вперше зробила заяву про війну в Україні

22:32

Чутки про роман правда?: екс-холостяка Заливако засікли на місці ДТП з Квітковою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти