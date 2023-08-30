Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

Окупанти хочуть ввести українських військових в оману, застосовуючи нове маркування.

https://glavred.net/ukraine/massirovannye-udary-rf-okkupanty-byut-po-ukraine-novymi-raketami-10496860.html Посилання скопійоване

РФ почала застосовувати ракети з новим маркуванням / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

В ході масованих ударів по Україні російські окупанти застосовують крилаті ракети з новими серійними номерами.

Тим самим росіяни намагаються заплутати Україну ракетами з новими номерними позначеннями, якими вони атакують нашу державу, йдеться в матеріалі Defense Express.

При цьому окупанти РФ почали позначати свої ракети з незвичайною послідовністю цифр. Зокрема, на місці, де зазвичай міститься інформація про те, в якому році і кварталі була випущена ракета, тепер наносять дві цифри вісім.

відео дня

Раніше на місці другої вісімки позначали рік — тобто 2018, в той же час перша цифра повинна інформувати про квартал.

Тому не виключено, що окупанти хочуть ввести українських військових в оману, визначивши для себе нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб по уламках було важче робити якісь висновки.

Раніше Олег Жданов назвав цілі ударів окупантів. Удари по Україні наносяться практично щоночі, і вони триватимуть, попередив Олег Жданов.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини. Уламки ракет впали в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Є загиблі і постраждалі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.