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РФ масовано била дронами по Україні: у ЗСУ назвали цілі ворожих атак

Олексій Тесля
1 листопада 2023, 10:49оновлено 1 листопада, 11:41
Збільшилася кількість засобів, які окупанти направили для повітряного удару, повідомив Юрій Ігнат.
Юрій Гнат, дрони Шахед
Юрій Ігнат прокоментував удари РФ по Україні / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Telegram

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував удар російських окупантів по Україні в ніч на середу, 1 листопада.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, пріоритетом для окупантів була Полтавська область.

За словами представника ЗСУ, армія країни-агресора випустила по Україні кілька хвиль ударних дронів.

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При цьому він уточнив, що атака російських окупантів чимось нагадувала попередні удари по Україні.

Разом з тим український офіцер звернув увагу на те, що цього разу збільшилася кількість засобів, які окупанти направили для повітряного удару.

"У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в кілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів", - уточнив він.

Російські війська не тільки намагаються вдарити по об'єктах, а й знайти слабкі місця в протиповітряній обороні України, додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по нафтозаводу в Кременчуці. Вночі ворог неодноразово атакував Полтавщину дронами. Повітряна тривога тривала більше чотирьох годин.

Нагадаємо, в ніч на 31 жовтня в ряді областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО. Голова Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив про нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району.

Як повідомлялося раніше, російські війська вже застосовують на фронті модифіковані дрони-камікадзе "Ланцет" - "Виріб-53", їх головною метою є українська артилерія і броньована техніка на лінії фронту.

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безпілотник дрони війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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