РФ готує новий масований удар: українцям назвали, чим готові бити окупанти

Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак, попередила Наталія Гуменюк.

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Зберігається загроза ракетного удару РФ, попередила Наталія Гуменюк / Міноборони РФ, скрін

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ракетну атаку РФ в ніч на неділю, 27 серпня.

Під час нічної атаки російські окупанти застосували складну систему маневрів. Про це вона підкреслила в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України попередила про те, що ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, але і з моря.

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"Ракетоносій продовжує бойове чергування. Він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря в Чорне. Кілька діб він підстерігав саме в Азовському морі, і саме звідти наносилися удари по Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо тактику ворога, коли вони багато маневрують ракетами або дронами при атаках, щоб виснажити і виявити систему протиповітряної оборони", — сказала вона.

На думку Гуменюк, найімовірніше, Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак.

Вона також додала, що загальна кількість корабельного угруповання противника склала 12 кораблів.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, раніше на Київщині та Черкащині прогриміли вибухи. Вночі 27 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну крилатими ракетами - сили ППО збили ворожі цілі.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує новий масований удар. Окупанти здатні вражати будь-яку точку на території України, попередила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

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