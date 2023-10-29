УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

Яна Ставська
29 жовтня 2023, 11:46
Росіяни застосовують оновлені "Ланцети" тільки на фронті. Але українська розвідка дізналась про них заздалегідь.
У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА 'Изделие-53' - ворог б'є по 'арті'
Ціллю "Изделие-53" залишається українська військова техніка / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ISW, Міноборони Росії

Російські війська вже застосовують на фронті модифіковані дрони-камікадзе "Ланцет" - "Изделие-53", їхньою головною ціллю ураження є українська артилерія та броньована техніка на лінії фронту.

Як повідомив в ефірі телемарафону командир роти БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко, наразі Росія зосереджена на двох типах безпілотників - для виснаження ППО України та ураження військової техніки на передовій.

"Якщо говорити про "газонокосарки", то тут ситуація яка: вони намагаються вигадати масовий БПЛА, який здатен залітати усередину нашого оперативного простору, у глибину, у цивільні міста. Основне його завдання - це не стільки завдати ураження цивільному населенню чи терор цивільних, а розрядити нашу ППО, щоб потім за рахунок "Шахедів", які несуть потужніший боєприпас, а також ракет у подальшому завдати ураження по нашій інфраструктурі і цивільних мешканцях", - пояснив Федоренко.

відео дня

Однак ці виклики наші сили ППО розуміють, наголосив військовий.

"Відповідний комплекс заходів уже вживається, щоби не дати можливість БПЛА такого типу розряджати нашу ППО. І вони будуть уражатися іншими засобами. Як це відбуватиметься - коментувати не будемо", - додав Федоренко.

Изделие-53 - що це за російський дрон

Изделие-53 - зовсім інший БПЛА ударного застосування, який росіяни випускають по українських артзасобах, зауважив Федоренко.

"Це модифікований Ланцет. Поки широко не застосовується", - уточнив він.

Основна філософія цих БПЛА, за словам Федоренка, - їх можна запускати централізовано у повітря, і програмне забезпечення, яке у них є, дасть нібито можливість противнику в автономному режимі визначати цілі, які знаходяться на передній лінії і всередині оперативного простору.

"Таким чином, завдавати ударів по наших артзасобах, легкобороньованій і броньованій техніці", - зазначив військовий.

А проте українським засобам розвідки було відомо про це заздалегідь, тож впроваджуються відповідні кроки і заходи, щоби у разі, якщо цей БПЛА буде успішним, він не міг у повній мірі застосовуватися по артзасобах ЗСУ і в цілому по Силах оборони.

Росія застосовує модифікований Ланцет

За даними Інституту вивчення, війни російські окупанти у війні проти України почали застосовувати оновлену версію безпілотників Ланцет, яку назвали Изделие-53.

Дрон нібито оснащений системою автоматичної поведінки і за його допомогою росіяни сподіваються на подолання ППО ЗСУ. Загарбники планують масові синхронізовані атаки.

Разом з тим, у Повітряних силах наголошують, що війська окупантів готують нові масовані удари по Україні.

"Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил упродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав речник ПС Юрій Ігнат.

У ніч на 29 жовтня ворог знову випустив по Україні дрони-камікадзе. Усі 5 БПЛА противника, за інформацією Генштабу, було знищено.

Крім того, ЗС РФ випустили й ракету Х-59. Ракету окупанти спрямовували на об’єкт у Полтавській області. За попередніми даними, обійшлося без втрат і серйозних наслідків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні БПЛА ЗСУ дрони війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:22 Світ
Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

12:11 Синоптик
У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:08

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка: деталі

12:52

Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

12:44

Тільки геній знайде всі помилки на цьому зображенні: головоломка, яка вас заплутає

12:36

Гороскоп на листопад 2023: Левам - веселощі, Скорпіонам - самотність

12:23

Місячний календар 30 жовтня 2023: Місяць попереджає про травми та яскраві знайомства

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
12:22

Три етапи на шляху до перемоги та дуети з тренерами: деталі суперфіналу Голосу країни-13

12:22

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:11

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

11:58

Забудьте про отруту по всьому дому: як позбутися від мишей за допомогою солі

Реклама
11:46

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:30

Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення ПутінаВідео

10:28

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: кому з неба впадуть гроші

10:17

"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

09:49

У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний заводВідео

09:40

Церковне свято 30 жовтня: що не можна робити на Зіновія і Зіновію

09:28

Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

09:27

Як за 3 хвилини зрозуміти, що куряче яйце зіпсувалося

09:09

В Авдіївці настільки потужних атак за 9 років не булоПогляд

08:52

РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами: у ЗСУ розповіли про наслідки

Реклама
08:35

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW

07:11

Помер актор Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі"

06:49

Чи чекати Третьої світовоїПогляд

06:30

Що надіти 29 жовтня, щоб успіх переслідував весь рік: прикмети і заборони дня

05:00

Що робити, якщо продувають пластикові вікна: спосіб, про який мало хто знає

04:20

"Змінить дуже багато": соціолог пояснив, як смерть Путіна вплине на продовження війни

03:10

Чутки про смерть Путіна, як відповідь ВашингтонуПогляд

02:55

Чим відрізняється морська харчова сіль від звичайної: про це мало хто навіть здогадувався

02:14

"Не може тривати довго": Ейдман спрогнозував, чи будуть в РФ приховувати смерть Путіна

01:35

Майор ЗСУ розповів, де росіяни можуть наступати напередодні перевиборів ПутінаВідео

28 жовтня, субота
23:47

Підривають себе гранатами: полонений росіянин розповів, як загарбники бояться ЗСУ

23:05

РФ стягнула резерви на два напрямки: офіцер ЗСУ попередив про загрозу штурму

22:39

Балачки про контрнаступ зіграли проти насПогляд

22:29

"Ми точно не підемо на Мінськ-3": Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну УкраїніВідео

22:17

​Замість звичайного Оселедця під шубою, приготуйте цю закуску: рецепт просто космічнийВідео

21:50

Скандальний таксист накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українськоюВідео

21:11

Як в ніч на 29 жовтня залучити велику удачу: прикмети під час переведення годинників

21:04

Цвіль і бруд розчинятися на очах: як почистити резинку в пральній машині, 3 народні способи

20:43

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

Реклама
20:17

"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

19:55

Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

19:30

Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

18:47

"Прибрати Путіна дуже просто": генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема КремляВідео

18:43

"Перед Кремлем стоїть примітивне завдання": Подоляк розповів, чого добивається РФ

17:57

Чому у котів сухий ніс: як зрозуміти, що у тварини температура

17:54

РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України

17:54

Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

17:15

Божевільна головоломка для справжніх геніїв: треба за 30 секунд знайти 5 кішок

17:04

У Литві висміяли Захарову з її погрозами та натякнули на трибунал для Путіна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти