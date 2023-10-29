У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА 'Изделие-53' - ворог б'є по 'арті'

Росіяни застосовують оновлені "Ланцети" тільки на фронті. Але українська розвідка дізналась про них заздалегідь.

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Ціллю "Изделие-53" залишається українська військова техніка / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ISW, Міноборони Росії

Російські війська вже застосовують на фронті модифіковані дрони-камікадзе "Ланцет" - "Изделие-53", їхньою головною ціллю ураження є українська артилерія та броньована техніка на лінії фронту.

Як повідомив в ефірі телемарафону командир роти БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко, наразі Росія зосереджена на двох типах безпілотників - для виснаження ППО України та ураження військової техніки на передовій.

"Якщо говорити про "газонокосарки", то тут ситуація яка: вони намагаються вигадати масовий БПЛА, який здатен залітати усередину нашого оперативного простору, у глибину, у цивільні міста. Основне його завдання - це не стільки завдати ураження цивільному населенню чи терор цивільних, а розрядити нашу ППО, щоб потім за рахунок "Шахедів", які несуть потужніший боєприпас, а також ракет у подальшому завдати ураження по нашій інфраструктурі і цивільних мешканцях", - пояснив Федоренко. відео дня

Однак ці виклики наші сили ППО розуміють, наголосив військовий.

"Відповідний комплекс заходів уже вживається, щоби не дати можливість БПЛА такого типу розряджати нашу ППО. І вони будуть уражатися іншими засобами. Як це відбуватиметься - коментувати не будемо", - додав Федоренко.

Изделие-53 - що це за російський дрон

Изделие-53 - зовсім інший БПЛА ударного застосування, який росіяни випускають по українських артзасобах, зауважив Федоренко.

"Це модифікований Ланцет. Поки широко не застосовується", - уточнив він.

Основна філософія цих БПЛА, за словам Федоренка, - їх можна запускати централізовано у повітря, і програмне забезпечення, яке у них є, дасть нібито можливість противнику в автономному режимі визначати цілі, які знаходяться на передній лінії і всередині оперативного простору.

"Таким чином, завдавати ударів по наших артзасобах, легкобороньованій і броньованій техніці", - зазначив військовий.

А проте українським засобам розвідки було відомо про це заздалегідь, тож впроваджуються відповідні кроки і заходи, щоби у разі, якщо цей БПЛА буде успішним, він не міг у повній мірі застосовуватися по артзасобах ЗСУ і в цілому по Силах оборони.

Росія застосовує модифікований Ланцет

За даними Інституту вивчення, війни російські окупанти у війні проти України почали застосовувати оновлену версію безпілотників Ланцет, яку назвали Изделие-53.

Дрон нібито оснащений системою автоматичної поведінки і за його допомогою росіяни сподіваються на подолання ППО ЗСУ. Загарбники планують масові синхронізовані атаки.

Разом з тим, у Повітряних силах наголошують, що війська окупантів готують нові масовані удари по Україні.

"Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил упродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав речник ПС Юрій Ігнат.

У ніч на 29 жовтня ворог знову випустив по Україні дрони-камікадзе. Усі 5 БПЛА противника, за інформацією Генштабу, було знищено.

Крім того, ЗС РФ випустили й ракету Х-59. Ракету окупанти спрямовували на об’єкт у Полтавській області. За попередніми даними, обійшлося без втрат і серйозних наслідків.

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