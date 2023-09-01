РФ готує масовані удари по Україні: експерт назвав цілі та терміни атак

Окупанти РФ можуть завдавати нових ударів по Україні, не виклюсив Андрій Закревський.

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Андрій Закревський попередив про нові ракетні удари РФ / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, nupp.edu.ua

Голова правління Асоціації "Нафта і газ України " Андрій Закревський спрогнозував ймовірність нових масованих ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України в осінньо-зимовий період.

"Думаю, що вона продовжить (обстріли, ред.)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим він не виключив, що окупанти можуть вдарити по об'єктах газової інфраструктури України.

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"І ризик, який може з'явитися, полягає в тому, що РФ спробує створити пару-трійку електричних (блекаутів, - ред.), потім перейдуть на газову сітку", - попередив співрозмовник.

При цьому він нагадав, що раніше РФ била по об'єктах електричної інфрастурктури, при цьому газ в будинках людей був стабільно.

"І це багатьох виручало, тому що вдома були тепла і гаряча вода. Так, не було електрики і каналізації, але вдома було тепло, тому що батареї або газові конфорки працювали", - додав Закревський.

Хто такий Андрій Закревський Андрій Закревський - експерт з питань енергетики. Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал". Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі. Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

Раніше Закревський пояснив, чи чекати українцям затяжних блекаутів взимку. За словами Андрія Закревського, до можливих екстрених ремонтів інфраструктури комунальникам і владі України потрібно готуватися заздалегідь.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризик блекаута в Україні восени і взимку. На його думку, все буде залежати не тільки від загроз військових атак Росії, але і від здатності відновити українську критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена ворогом в рамках минулого опалювального сезону.

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