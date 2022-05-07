РФ вбила двох українських дітей: з Градів накрила місто на Луганщині

РФ з Градів обстрілює українські міста і вбиває мирних жителів / УНІАН

У суботу, 7 травня, російські окупанти обстріляли з Градів місто Привілля Луганської області, загинули двоє дітей.

Крім того, жінка і ще дві дитини важко поранені, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

"Після обіду орки з Градів обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди прилетіли в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом у пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 і 14 років виявили без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 і 8 років і жінка 69 років отримали поранення", - написав він у Facebook.

На місці зараз працюють поліцейські, жертв, як зазначив глава ОВА, може бути більше.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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