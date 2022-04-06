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На Луганщині орки обстріляли центр надання гумдопомоги

6 квітня 2022, 22:19

У момент обстрілу місцеві жителі стояли в черзі для отримання гуманітарної допомоги.

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У Луганській області окупанти обстріляли центр надання гумдопомоги

Окупанти обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк (Луганська область). Снаряди влучили в центр надання гуманітарної допомоги, було поранено п'ятьох місцевих жителів, повідомляє поліція Луганської області.

"Сьогодні, 6 квітня, окупаційні війська завдали артилерійського удару по Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

У момент обстрілу місцеві жителі стояли в черзі для отримання гуманітарної допомоги. У результаті попадання снаряда поранено п'ятеро людей.

Правоохоронці зафіксували даний факт. Попередня правова кваліфікація-ст. 438 КК "порушення законів і звичаїв війни".

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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