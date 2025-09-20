"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

Основні тези Новака:
- РФ буде воювати далі, оскільки у неї вже немає іншого виходу
- Економіка Росії стрімко падає, а можливостей залучити гроші у РФ немає
- РФ іде таким самим шляхом, яким колись ішов СРСР
Економіка країни-агресорки Росії зараз перебуває у такому стані, з якого вже не виходять – вона стрімко падає.
Росія не зможе вийти з такого стану, якщо буде продовжувати війну проти України. А вона буде воювати далі, адже в російського диктатора Володимира Путіна та його кліки просто немає іншого виходу. Вони не зможуть пояснити припинення війни росіянам. Тому що метою було захоплення щонайменше тих українських областей, які вже вписані в конституцію РФ, тобто Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, а також Криму. Військовим шляхом досягнути поставленої мети Росія не може. Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.
"Якщо говорити про діагноз, який можна поставити економіці Російської Федерації, то я би сказав так: вона ще не в комі, але вже лежить під крапельницями. Ці "крапельниці" – це вливання з федерального і місцевих бюджетів, які йдуть на ВПК та армію, а також залишки Фонду національного "благосостоянія", – сказав економіст.
Водночас він зазначив, що "крапельниця", яка ще підживлює лежачу російську економіку, також вичерпується, а можливостей залучити гроші у Росії немає. На внутрішні запозичення вона не може розраховувати, тому що бідні росіяни не мають за що купити державні цінні папери, а багаті вже все зрозуміли, зокрема, що перспектив немає жодних, і тому вони не вкладають гроші в Росії, а виводять капітал за кордон.
"Отже, на внутрішньому ринку російська влада взяти в борг не може, на зовнішньому – теж (я наводив приклад Китаю). Росії всі відмовляють, бо розуміють, що повернути ці гроші вона вже не зможе", – сказав Новак.
Тому, за його словами, у російської влади залишається лише два варіанти: друкувати гроші або забирати вклади росіян з російських банків.
"Обидва варіанти ми вже проходили – згадайте останні роки Радянського Союзу перед розпадом: тоді багаторічні вклади на книжках наших бабусь і батьків згоріли, знецінилися за кілька місяців. Саме це чекає на росіян, які тримають свої гроші в російських банках. Друк грошей ми також бачили і знаємо, що в СРСР відбувалося з радянським рублем. Росія зараз повторює шлях Радянського Союзу і в економічному, і в міжнародному аспектах. Вона впевненими кроками біжить на "граблі" Радянського Союзу. Втім, туди їй і дорога", – підсумував Новак.
Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив нинішній стан російської економіки та пояснив, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:
Стан економіки Росії – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України – стало відомо, що задумали в Кремлі. РФ через дефіцит бюджету розглядає підвищення ПДВ до 22%, щоб перекласти фінансовий тягар війни на населення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Також раніше повідомлялося, що Путін веде РФ до прірви – відомо, хто може організувати палацовий переворот. Новак наголосив, що традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів.
Нагадаємо, в Росії може піднятися стихійний бунт – економіст спрогнозував реакцію Кремля. На стихійні бунти наважаться не усі росіяни, але відповідь у будь-якому випадку буде жорстка.
Про персону: Андрій Новак
Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.
