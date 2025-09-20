"РФ повторює шлях СРСР": на Росію скоро звалиться нова серйозна проблема

Економіка Росії ще не в комі, але вже лежить під крапельницями, каже економіст.

https://glavred.net/world/rf-povtoryaet-put-sssr-na-rossiyu-skoro-svalitsya-novaya-sereznaya-problema-10699775.html Посилання скопійоване

На Росію скоро звалиться нова серйозна проблема/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Основні тези Новака:

РФ буде воювати далі, оскільки у неї вже немає іншого виходу

Економіка Росії стрімко падає, а можливостей залучити гроші у РФ немає

РФ іде таким самим шляхом, яким колись ішов СРСР

Економіка країни-агресорки Росії зараз перебуває у такому стані, з якого вже не виходять – вона стрімко падає.

Росія не зможе вийти з такого стану, якщо буде продовжувати війну проти України. А вона буде воювати далі, адже в російського диктатора Володимира Путіна та його кліки просто немає іншого виходу. Вони не зможуть пояснити припинення війни росіянам. Тому що метою було захоплення щонайменше тих українських областей, які вже вписані в конституцію РФ, тобто Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, а також Криму. Військовим шляхом досягнути поставленої мети Росія не може. Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Якщо говорити про діагноз, який можна поставити економіці Російської Федерації, то я би сказав так: вона ще не в комі, але вже лежить під крапельницями. Ці "крапельниці" – це вливання з федерального і місцевих бюджетів, які йдуть на ВПК та армію, а також залишки Фонду національного "благосостоянія", – сказав економіст.

Водночас він зазначив, що "крапельниця", яка ще підживлює лежачу російську економіку, також вичерпується, а можливостей залучити гроші у Росії немає. На внутрішні запозичення вона не може розраховувати, тому що бідні росіяни не мають за що купити державні цінні папери, а багаті вже все зрозуміли, зокрема, що перспектив немає жодних, і тому вони не вкладають гроші в Росії, а виводять капітал за кордон.

"Отже, на внутрішньому ринку російська влада взяти в борг не може, на зовнішньому – теж (я наводив приклад Китаю). Росії всі відмовляють, бо розуміють, що повернути ці гроші вона вже не зможе", – сказав Новак.

Тому, за його словами, у російської влади залишається лише два варіанти: друкувати гроші або забирати вклади росіян з російських банків.

"Обидва варіанти ми вже проходили – згадайте останні роки Радянського Союзу перед розпадом: тоді багаторічні вклади на книжках наших бабусь і батьків згоріли, знецінилися за кілька місяців. Саме це чекає на росіян, які тримають свої гроші в російських банках. Друк грошей ми також бачили і знаємо, що в СРСР відбувалося з радянським рублем. Росія зараз повторює шлях Радянського Союзу і в економічному, і в міжнародному аспектах. Вона впевненими кроками біжить на "граблі" Радянського Союзу. Втім, туди їй і дорога", – підсумував Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив нинішній стан російської економіки та пояснив, чому Росія наближається до краху і повторює долю СРСР:

Стан економіки Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України – стало відомо, що задумали в Кремлі. РФ через дефіцит бюджету розглядає підвищення ПДВ до 22%, щоб перекласти фінансовий тягар війни на населення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також раніше повідомлялося, що Путін веде РФ до прірви – відомо, хто може організувати палацовий переворот. Новак наголосив, що традиційно зміна влади в Росії відбувається в результаті переворотів.

Нагадаємо, в Росії може піднятися стихійний бунт – економіст спрогнозував реакцію Кремля. На стихійні бунти наважаться не усі росіяни, але відповідь у будь-якому випадку буде жорстка.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред