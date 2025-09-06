РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

Окупанти РФ створюють тимчасові склади боєприпасів поблизу лінії фронту.

Головне:

Збільшується перевезення боєприпасів російськими військами на півдні

Останнім часом спостерігається посилення активності противника

На Запорізькому напрямку учасники руху "Атеш" відзначають збільшення перевезень боєприпасів російськими військами, що може вказувати на підготовку нового наступу.

Як повідомляють українські партизани, останнім часом спостерігається посилення активності противника.

Особливо це проявляється в районі Урзуфа (координати: 46.9221310, 37.1135310), де фіксують регулярні колони з боєкомплектом, що рухаються одними й тими самими маршрутами. Збільшилася і кількість техніки, задіяної в доставці снарядів і ракет.

Крім того, було виявлено нові місця розвантаження, що може свідчити про створення тимчасових складів боєприпасів поблизу лінії фронту.

В "Атеш" підкреслили, що вся розвідувальна інформація оперативно передається Силам оборони України. Це допомагає завдавати точних ударів по складах і логістиці ворога, послаблюючи його наступальний потенціал.

РФ готує наступ: думка аналітиків

За інформацією Bloomberg, що посилається на обізнані джерела, минулого тижня в Тулоні в рамках 25-го засідання франко-німецької оборонної ради представники Німеччини та Франції порушили питання про стрімке посилення російських військ у районі Покровська.

У разі падіння Покровська відкривається шлях до наступу на Краматорськ і Слов'янськ, що може змінити ситуацію на фронті на користь Росії.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали великий наступ РФ. Надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.

Як писав раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Толстого на Донеччині, але окупанти мають просування на кількох ділянках області.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



