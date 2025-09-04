РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків і готує новий наступ - Bloomberg

Представники Німеччини та Франції обговорювали різке нарощування російських сил на сході.

ЗСУ готуються до нових атак РФ

Головне:

Кремль має намір захопити всю Донецьку область

На одному напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових

Європейські лідери висловлюють дедалі більшу тривогу у зв'язку з можливим новим наступом російських військ на фронті - Кремль, як передбачається, має намір захопити всю Донецьку область.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, минулого тижня під час 25-го засідання франко-німецької оборонної ради в Тулоні представники Німеччини та Франції обговорювали різке нарощування російських сил у районі Покровська.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що на цьому напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових. Bloomberg підкреслює: у разі падіння Покровська відкривається шлях до наступу на Краматорськ і Слов'янськ, що може змінити ситуацію на фронті на користь Росії.

Крім того, за даними агентства, у Парижі 4 вересня проходить зустріч представників країн, що підтримують Україну, мета якої - узгодити деталі майбутніх європейських гарантій безпеки для Києва. Також планується діалог із президентом США Дональдом Трампом, від якого союзники очікують більшої конкретики щодо участі США в цих гарантіях.

"Європейські партнери хочуть чітко прояснити, яким буде внесок Вашингтона, і переконати американську сторону посилити санкційний тиск на Москву, оскільки Путін, як і раніше, не демонструє готовності до прямого діалогу із Зеленським", - пише Bloomberg.

За словами одного з європейських дипломатів, переговорний процес, який почав було пожвавлюватися на початку серпня, знову застопорився, а дипломатична динаміка згасла. У цей час Росія продовжує нарощувати підготовку до нових атак.

На тлі відсутності будь-яких ознак припинення агресії з боку Москви, Київ і його союзники фокусуються на посиленні оборонних можливостей української армії - крок, який канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "найнадійнішою гарантією безпеки, яку ми здатні надати".

Загроза нового наступу РФ: що говорять у ЦПД

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інформацію про ймовірність нового наступу РФ. "Про який новий наступ на сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, тому що наступ один і він триває вже стабільно більше року з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат і резервів. Менше хайпу, будь ласка", - написав він.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали великий наступ РФ. Надмірне залучення сил змусило окупантів вичерпати ресурс і призупинити наступ.

Як писав раніше Главред, українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули підрозділи армії країни-агресора Росії поблизу Толстого на Донеччині, але окупанти мають просування на кількох ділянках області.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

