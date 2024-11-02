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РФ масовано вдарила по Києву, уламки дронів впали у 6 районах, є руйнування: деталі

Альона Вороніна
2 листопада 2024, 09:17оновлено 2 листопада, 10:38
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Спалахнула пожежа внаслідок влучання уламків дрона в офісне приміщення у Шевченківському районі столиці. Уламки падали у 6 районах Києва.
Удар по Киеву
Уламки дрона влучили в офісне приміщення в Києві/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, КМВА

Коротко:

  • РФ масовано вдарила дронами по Києву
  • Зафіксовано падіння уламків дронів у 6 районах столиці
  • Уламки дрона влучили в офісне приміщення

Російські окупанти вранці у суботу, 2 листопада, повторно вдарили по Києву дронами. Уламки дрона влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі столиці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що екстрену служби працюють на місці події.

відео дня

"У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо – загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці", – повідомив мер міста.

У КМВА розповіли, що внаслідок влучання уламків дрона у нежитловому будинку спалахнула пожежа.

"Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загорання у багатоповерховому нежитловому будинку", – йдеться у повідомленні КМВА.

Падіння уламків дронів зафіксовано у 6 районах Києва

У КМВА повідомили, що падіння уламків дронів зафіксовано вже в шести районах.

"Станом на цю хвилину, внаслідок атаки дронів збройних сил рф по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Які наслідки падіння уламків дронів у Києві

Також у КМВА розповіли про наслідки падіння уламків дронів у різних районах Києва.

В Солом’янському районі:

- пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;

- пошкоджено 5 автомобілів;

Без пожежі та постраждалих.

  • Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада
    Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада КМВА
  • Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада
    Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада КМВА
  • Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада
    Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада КМВА
  • Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада
    Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада КМВА
  • Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада
    Наслідки падіння уламків у Солом'янському районі Києва 2 листопада КМВА

Святошинський район:

- пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський).

- пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада ДСНС України
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА
  • Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада
    Пожежа у 16-поверхівці у Святошинському районі Києва після удару дронами 2 листопада КМВА

Голосіївський район:

- у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

- попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється.

Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківській район:

- виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв. Пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.

Печерський район:

- у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих та пожежі — немає.

"Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються. В столиці триває повітряна тривога. Ведеться бойова робота по відбиттю атаки ворожих дронів. Подбайте про власну безпеку!", – наголосили в КМВА.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин

У КМВА уточнили, що повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

"Чергова ніч. Чергова тривога. Чергова атака безпілотників. БпЛА збройних сил російської федерації заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста – Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

"Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого – поліцейський отруївся продуктами горіння", – зазначили в КМВА.

Як Главред повідомляв раніше, РФ масовано вдарила по Києву дронами вранці 2 листопада. Через удар дроном були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

РФ масовано вдарила по Києву, уламки дронів впали у 6 районах, є руйнування: деталі
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні дронами і ракетами – останні новини

У ніч на 1 листопада РФ запустила по Україні ракети і 48 дронів. Були постраждалі та руйнування у кількох областях. В одній з областей рятувальники діставали людей з палаючого будинку.

1 листопада РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Харкові. Був зафіксований приліт у житловий приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхові будинки, повідомив Олег Синєгубов.

Також, як повідомляв Главред, 1 листопада РФ влупила двома ракетами по поліцейських у Харкові. Внаслідок ракетної атаки загинув полковник, багато поліцейських поранені.

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