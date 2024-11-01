Будівля повністю зруйнована, є загиблі: РФ влупила двома ракетами по поліцейських

Внаслідок ракетної атаки загинув полковник, багато поліцейських поранені.

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Росіяни вдарили ракетами по місцю дислокації поліцейських / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Російські окупанти вдарили двома ракетами по Харкову. Під удар потрапило місце дислокації поліцейських. Внаслідок цього загинув правоохоронець, багато поліцейських та цивільних поранені. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Загиблим виявився полковник поліції Андрій Матвієнко. Ще 26 поліцейських та 4 цивільних поранені.

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя. Зичу швидкого одужання всім пораненим.

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Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян. Ворог відповість за кожну втрату, за кожен злочин. Вся поліцейська родина робить для цього все необхідне", - написав Вигівський.

Голова МВС України Ігор Клименко зазначив, що серед поранених поліцейських є ті, хто перебуває у важкому стані.

"Щодня поліцейські несуть службу, ризикуючи життям та здоровʼям. Участь в бойових діях, безпека людей у прифронтових населених пунктах - виклики, які незнайомі абсолютній більшості поліцейських відомств у світі. Ворог відчує відповідь на полі бою від усіх сил МВС. Зокрема й підрозділів поліції, які в складі Сил оборони саме зараз тримають фронт", - написав він.

За даними Нацполіції України, РФ вдарила по Харкову ракетами С-300.

Удари по Харкову - головні новини

Раніше Главред повідомляв, що КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, удар міг бути нанесений керованою авіаційною бомбою. Унаслідок цього загинула дитина - 11-річний хлопчик, відомо про кілька десятків постраждалих.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених різко зросла - до 34. Також стало відомо, що зараз під завалами перебуває 15-річний хлопець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові знайшли тіло 15-річного хлопчика. Підліток у момент удару був у квартирі з бабусею і дідусем. Але вони були в дальній кімнаті, тому їх вдалося врятувати одразу. Пошуки хлопчика тривають.

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