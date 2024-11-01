РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Харкові: подробиці "прильотів"

Зафіксовано приліт у житловий приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхові будинки, повідомив Олег Синєгубов.

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У Харкові прогриміли вибухи / pixabay.com

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РФ завдала удару по житлових будинках

В результаті є руйнування

У Харкові прогриміли вибухи в п'ятницю вдень, 1 листопада. Під удар російських окупантів потрапили житлові будинки.

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"Зафіксовано ворожий приліт у Харкові. За попередніми даними, є пошкодження житлової інфраструктури", - повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано приліт у житловий приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхові будинки.

"Інформація про потерпілих з'ясовується", - підкреслив Синєгубов.

Зазначимо, раніше в Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про те, що країна-агресор РФ запустила ракети в бік Харкова.

Пізніше він додав, що ворог потрапив балістичною ракетою, ще тип встановлюється. Одне влучення – до житлового будинку.

"71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків", - написав Синєгубов.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, біля місця влучання в навколишніх багатоповерхівках вибито вікна. Фахівці обстежують ці споруди на можливі приховані пошкодження.

"На місці працюють усі комунальні служби та волонтери. Уся необхідна допомога мешканцям будинків поруч з епіцентром вибуху надається і буде надаватися в повному обсязі", - повідомив він.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, удар міг бути нанесений керованою авіаційною бомбою. Унаслідок цього загинула дитина - 11-річний хлопчик, відомо про кілька десятків постраждалих.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених різко зросла - до 34. Також стало відомо, що зараз під завалами перебуває 15-річний хлопець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові знайшли тіло 15-річного хлопчика. Підліток у момент удару був у квартирі з бабусею і дідусем. Але вони були в дальній кімнаті, тому їх вдалося врятувати одразу. Пошуки хлопчика тривають.

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