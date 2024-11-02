Частково зруйновані 2 поверхи 16-поверхівки: РФ масовано вдарила по Києву дронами

Через удар дроном були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння.

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У Києві загорілася 16-поверхівка після удару РФ, є руйнування/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Окупанти вранці 2 листопада атакували Київ дронами

Були руйнування і пожежа на 15-16 поверхах будинку у Святошинському районі

У трьох районах Києва падали уламки

Російські окупанти вранці у суботу, 2 листопада, атакували Київ "Шахедами". Під час атаки дронів у Святошинському районі міста були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння.

Про це повідомили у ДСНС України. Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.

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"Київ. Інформація щодо наслідків ворожої атаки. Вранці 2 листопада Київ знову опинився під ворожим ударом. Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста. Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

О 07:26 рятувальники повідомили, що пожежа була ліквідована. Повідомляється, що були евакуйовані 18 мешканців будинку, одна людина постраждала.

"На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС", – додали в ДСНС.

Уламки впали у 3 районах Києва

В КМВА повідомили, що крім Солом’янського та Святошинського районів, зафіксовано падіння уламків і в Дніпровському. Внаслідок чого у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Одна людина постраждала

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що був виклик медиків у Святошинський район, де палала багатоповерхівка після удару дронів.

Пізніше Кличко повідомив про одного постраждалого.

"Наразі один постраждалий у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці", – зазначив міський голова.

О 07:53 Кличко повідомив, що вже відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

У Києві були зафіксовані перебої з електроенергією

Після цього у мережі повідомляли, що у столиці України були зафіксовані перебої з електроенергією. У деяких мешканців були перепади струму або зникла електрика.

У Повітряних силах повідомляють, що атака на Київ, Київську і ще низку областей продовжується, працюють Сили протиповітряної оборони.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні дронами і ракетами – останні новини

У ніч на 1 листопада РФ запустила по Україні ракети і 48 дронів. Були постраждалі та руйнування у кількох областях. В одній з областей рятувальники діставали людей з палаючого будинку.

1 листопада РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Харкові. Був зафіксований приліт у житловий приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхові будинки, повідомив Олег Синєгубов.

Також, як повідомляв Главред, 1 листопада РФ влупила двома ракетами по поліцейських у Харкові. Внаслідок ракетної атаки загинув полковник, багато поліцейських поранені.

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