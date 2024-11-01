'Діставали людей з палаючого будинку': РФ запустила по Україні ракети і 48 дронів

Є постраждалі та руйнування у кількох областях. В одній з областей рятувальники діставали людей з палаючого будинку.

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Удар по Полтавщині/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Полтавській області

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Окупанти вночі запустили по Україні 48 дронів і 3 ракети Х-59/69

Вдалося збити 31 дрон і 1 ракету, ще частина дронів локаційно втрачені

У низці областей є постраждалі та руйнування

Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 1 листопада, здійснили чергову атаку по Україні ракетами і дронами. Вони запустили по території нашої держави три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Херсонщини, а також 48 дронів з напрямків Орел та Курськ. Загарбники запускали як дрони "Шахед", так і інші безпілотники, тип яких не вдалося встановити.

Крім цього, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта через активну протидію не досягла цілей", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

"За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині", – розповіли у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні ввечері 31 жовтня та 1 листопада/ Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На Полтавщині пошкоджені житлові будинки

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що росіяни ввечері 31 жовтня кілька разів атакували Полтавську громаду. Загарбники вдарили дронами по цивільній інфраструктурі.

"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих", – розповів Пронін.

На Черкащині пошкоджена житлова інфраструктура

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі ворог знову атакував Черкаську область.

"По повітряних цілях працювали засоби ППО. Результати уточнюємо. Уламки "шахедів" накоїли лиха. Зокрема, на Золотоніщині пошкоджено житлову інфраструктуру. Але найголовніше – без потерпілих. Усі профільні служби працюють. Детальніше згодом", – зазначив він.

У Київській області пошкоджені 2 приватні будинки

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що ворожі дрони атакували вночі Київщину. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки", – йдеться у повідомленні.

На Одещині під ударом опинилась пожежна частина

В Одеській області ввечері 31 жовтня окупанти вдарили ракетою по пожежній частині.

"Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

По Сумщині ворог бив КАБами та з артилерії

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Великописарівська громади, повідомили у Сумській ОВА.

"Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та здійснив пуски КАБ (2 вибухи). Великописарівська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух). Сьогодні вночі в небі над Сумщиною наші зенітники знищили 7 ворожих "Шахедів"", – йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше з’явилися подробиці атаки на ДТЕК, стало відомо, чи будуть відключення світла у Києві. У результаті падіння уламків "Шахеда" під час атаки Росії на Київ 31 жовтня було пошкоджено високовольтну лінію ДТЕК. Енергетики попереджають, що лінія потребує "суттєвого відновлення".

Також Главред повідомляв, що у ніч на 1 листопада РФ вдарила по Одесі ракетою з касетною бойовою частиною. Під ударом опинилась пожежна частина. Рятувальники в цей момент йшли в укриття, двоє рятувальників поранені.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада Харків був під ворожим ударом, є постраждалі. Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову та передмістю обласного центру.

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