РФ прорвалась на Курщині та на трьох напрямках в Україні: в ISW розкрили загрози

ЗСУ продовжують операцію у Курській області, однак має певні проблеми.

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ЗСУ стримують оборону від окупантів / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Окупаційна армія Росії нещодавно просунулась на головному українському виступі в Курській області. В Україні росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька.

Аналітики ISW повідомили, що українські сили 5 жовтня продовжили наземні атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли підтверджених успіхів.

Російські блогери повідомили 4 жовтня, що російські сили відбили Ведмеже (на південний схід від Глушкова), але ISW не виявив підтвердження цієї інформації.

відео дня

Україна атакувала на південний захід від Глушково в районі Веселого та Нового Шляху. та на південний схід від Глушково в районі Ведмежого.

Що відбувається у Курській області / карта: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що російські війська просунулися під час механізованої атаки чисельністю до взводу на південний схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

Українські війська атакували на південний схід від Коренево у напрямку Любимівки та Обухівки; на північ від Суджі у напрямку Камишівки; та на південний схід від Суджі в районі Плехово.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ дещо просунулись в Харківській області. Віталій Саранцев повідомив, що останніми днями російські сили уповільнили темпи наступу в районі Вовчанська, проте продовжують зміцнювати штурмові групи через внутрішню ротацію. У ЗСУ є успіхи на полі бою.

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ. Удару було завдано по двох командних пунктах мотострілецьких бригад і одному – загальновійськової армії російських збройних сил. Результати ударів уточнюються. Захисники били по ворожих об’єктах ракетами Storm Shadow і реактивними снарядами GMLRS.

У ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом. Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись.

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