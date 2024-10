РФ прорвалась на Курщині та на трьох напрямках в Україні: в ISW розкрили загрози

Окупаційна армія Росії нещодавно просунулась на головному українському виступі в Курській області. В Україні росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька.

Аналітики ISW повідомили, що українські сили 5 жовтня продовжили наземні атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли підтверджених успіхів.

Російські блогери повідомили 4 жовтня, що російські сили відбили Ведмеже (на південний схід від Глушкова), але ISW не виявив підтвердження цієї інформації.

Україна атакувала на південний захід від Глушково в районі Веселого та Нового Шляху. та на південний схід від Глушково в районі Ведмежого.

Російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, що російські війська просунулися під час механізованої атаки чисельністю до взводу на південний схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

Українські війська атакували на південний схід від Коренево у напрямку Любимівки та Обухівки; на північ від Суджі у напрямку Камишівки; та на південний схід від Суджі в районі Плехово.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.