ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ: деталі влучних ударів

Захисники України завдали ударів по ворожих об’єктах ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS.

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ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ/ колаж: Главред, фото ілюстративні: pexels, скрін: відео, Вікіпедія

Сили оборони України уразили три командних пункти російських окупантів. Удару було завдано по двох командних пунктах мотострілецьких бригад і одному – загальновійськової армії російських збройних сил. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати ударів уточнюються. Захисники України били по ворожих об’єктах ракетами Storm Shadow і реактивними снарядами GMLRS.

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"Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", – додали у Генштабі.

Що відомо про ракети Storm Shadow/ Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ – останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня у Воронезькій області Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів. Було підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Генштаб поділився деталями влучання.

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області країни-агресорки Росії знову було неспокійно – там гриміли вибухи. На території зафіксували безпілотники, як результат, атаки зазнали кілька підприємств, виникла пожежа.

Нагадаємо, новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дату, коли обговорять дозвіл Україні бити вглиб РФ. Україна має право захищатися, а завдання ударів по військових цілях країни-агресорки РФ передбачене міжнародним правом, наголосив новий генсек Альянсу.

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