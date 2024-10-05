Росія іде під воду: в Алтайському краї величезний потік води прорвав дамби

На хвилях також забрало й міст, що зв'язує село з іншими населеними пунктами.

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В Алтайському краї змило дамбу / Колаж: Главред, фото: скрін з відео

Поки деякі експерти прогнозують удари агресорами по Київській ГЕС, величезною кількістю води змило дамбу. Однак, на щастя, не в Україні, а у російському селі Шелаболіха в Алтайському краї. Там мешкають понад три тисячі людей, воно знаходиться за 85 кілометрів від Барнаула

За версією росЗМІ, надзвичайна подія сталася через велику кількість дощів влітку.

"На хвилях також забрало й міст, що зв'язує село з іншими населеними пунктами. Зараз на місці працюють усі рятувальні служби. Траса та інші дороги не порушені, загрози інфраструктурі немає", - передають місцева влада. відео дня

В Алтайському краї знесло дорогу та міст, що об'єднував місто та інше село. / Колаж: Главред, фото: скрін тг-канал Главред

Що відомо про с. Шелаболі́ха? Шелаболі́ха (рос. Шелаболиха) — село, центр Шелаболіхинського району Алтайського краю, Росія. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Шелаболіхинської сільської ради. Населення — 4006 осіб (2010; 4332 у 2002), повідомляє Вікіпедія.

Як виправдовує ситуацію голова району Олександр Шушунов, причиною інцидента стала вода, що накопичилася за дощове літо.

"Вода вийшла в русло річки, що розділяє село Шелаболіху. Через це зруйновано дорогу", - написав чиновник.

Удари РФ по ГЕС та провокації на дамбах - що відомо

Нещодавно експерт Світан розкрив новий цинічний план окупантів. Він попередив, що агресори користуються підривами дамб і при цьому їх зовсім не цікавить екологія.

Окрім цього, експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС "вдарять" по енергетиці. Україні бракує балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

Водночас у "Укргідроенерго" дали відповідь щодо загрози прориву Київської ГЕС і підтоплення. На жаль, на сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень.

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