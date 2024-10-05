Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю.

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ЗСУ мають успіхи в Харківській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, фото: ISW

Українські військові провели успішну операцію, захопивши сім російських позицій на північ від Липців. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також речник Харківського угруповання ЗСУ, полковник Віталій Саранцев розповів, що останніми днями російські сили уповільнили темпи наступу в районі Вовчанська, проте продовжують зміцнювати штурмові групи через внутрішню ротацію.

Водночас російські війська трохи просунулися у Вовчанську, зокрема на вулицях Колокольцова та Пушкінській в центрі міста.

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Про успіхи ЗСУ в районі Липців повідомили також і в телеграм-каналі ОТУ "Харків".

"Нещодавно 13 бригада оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України провела успішну наступальну операцію в районі Липців. Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про оперативно-тактичне угруповання "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. Із травня 2024 головним завданням ОТУ "Харків" стало відбиття російського наступу на місто Вовчанськ та село Липці, яке знаходиться на перетині кількох стратегічно важливих шляхів, повідомляє Вікіпедія.

Офіцер бригади "Хартія" з позивним "Француз" зазначив, що успіх штурму був зумовлений ефектом несподіванки, рухом із неочікуваного для російських сил напрямку та ретельним плануванням операції.

"Вони постійно моніторять основні логістичні дороги й ми знали, що нас побачать. Ми на це розраховували й ми продумали, як гасити ті засоби артилерії, які будуть намагатися знищити нашу техніку", – розповів виданню "Радіо Свобода" "Француз".

Він також додав, що ключовим було досягти певної лінії, після якої ворог зрозуміє, що раніше вони до неї не доходили, і тепер не матимуть уявлення, куди рухатися далі.

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом. Російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

До слова, у DeepState також розповіли про успіхи РФ - просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.

За інформацією Kyivpost, біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів. Окрім північнокорейських військових, внаслідок удару українських сил загинули понад десяток окупантів.

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