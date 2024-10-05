Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

Даяна Швець
5 жовтня 2024, 10:20
278
Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю.
ВСУ, карта
ЗСУ мають успіхи в Харківській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, фото: ISW

Українські військові провели успішну операцію, захопивши сім російських позицій на північ від Липців. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також речник Харківського угруповання ЗСУ, полковник Віталій Саранцев розповів, що останніми днями російські сили уповільнили темпи наступу в районі Вовчанська, проте продовжують зміцнювати штурмові групи через внутрішню ротацію.

Водночас російські війська трохи просунулися у Вовчанську, зокрема на вулицях Колокольцова та Пушкінській в центрі міста.

відео дня

Про успіхи ЗСУ в районі Липців повідомили також і в телеграм-каналі ОТУ "Харків".

"Нещодавно 13 бригада оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України провела успішну наступальну операцію в районі Липців. Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про оперативно-тактичне угруповання "Харків"?

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. Із травня 2024 головним завданням ОТУ "Харків" стало відбиття російського наступу на місто Вовчанськ та село Липці, яке знаходиться на перетині кількох стратегічно важливих шляхів, повідомляє Вікіпедія.

Офіцер бригади "Хартія" з позивним "Француз" зазначив, що успіх штурму був зумовлений ефектом несподіванки, рухом із неочікуваного для російських сил напрямку та ретельним плануванням операції.

"Вони постійно моніторять основні логістичні дороги й ми знали, що нас побачать. Ми на це розраховували й ми продумали, як гасити ті засоби артилерії, які будуть намагатися знищити нашу техніку", – розповів виданню "Радіо Свобода" "Француз".

Він також додав, що ключовим було досягти певної лінії, після якої ворог зрозуміє, що раніше вони до неї не доходили, і тепер не матимуть уявлення, куди рухатися далі.

Ситуація на фронті - що відомо

Як відомо, у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом. Російські окупанти проводять штурмові дії великою кількістю особового складу.

До слова, у DeepState також розповіли про успіхи РФ - просунувся біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.

За інформацією Kyivpost, біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів. Окрім північнокорейських військових, внаслідок удару українських сил загинули понад десяток окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Харківська область Генштаб ЗСУ новини Харківщини контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Більше
"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ

12:52Україна
Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:07Світ
РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

12:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Під білий вельон підуть не скоро: знаки зодіаку, яким не щастить у шлюбі

Під білий вельон підуть не скоро: знаки зодіаку, яким не щастить у шлюбі

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

Останні новини

12:52

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ

12:07

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:04

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

11:45

Росія іде під воду: в Алтайському краї величезний потік води прорвав дамби

11:31

Що робити з жоржинами восени: 10 правил вирощування шикарної квіткиВідео

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
11:00

Знайти панду за 5 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

10:33

У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і "накинулися" на США

10:20

Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

09:40

Кім Чен Ин "тягне" Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times

Реклама
09:32

Що покласти в лунку при посадці лілії восени: секретна добавка забезпечить пишне цвітінняВідео

08:57

Влупили по найціннішому: дрони атакували кілька підприємств у РФ - де влучили

08:50

На Заході змінилося ставлення до ядерних погроз Путіна - Time

08:25

З манатками в Україну: велика кількість жителів Курщини захотіли переселитися

07:43

Вони - майбутнє України: Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку

05:58

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

05:35

Що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз - прогноз

05:03

Язик зламати можна: яке найдовше ім'я та прізвище в Україні - понад 100 буквВідео

04:30

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянкиВідео

04:01

В України можуть виникнути проблеми з використанням нових авіабомб від США

03:00

Знають не всі водії: яку кнопку в авто не варто натискати під час дощу

Реклама
02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

01:30

Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладомВідео

01:00

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

04 жовтня, п'ятниця
23:40

Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних

23:00

Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО

22:45

РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

22:23

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФФото

21:50

Залити шкірку апельсинів оцтом: жінка поділилась геніальним методом прибиранняВідео

21:31

Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізмПогляд

21:18

Як заблокувати у Вайбері: феноменально швидкий і легкий трюкВідео

21:09

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

21:06

Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

20:20

"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

20:12

Біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів - Kyivpost

20:09

Чому не можна класти молоко на дверцята холодильника: несподівана причина

19:47

"Я тут особливо не парюся": Лукашенко відповів на заліт "Шахедів" РФ в Білорусь

19:47

Підтримка "мирної ініціативи" Китаю і Бразилії: Швейцарія заявила про непорозуміння

19:28

Як не угробити авто: копійчаний засіб вмить уб'є іржу на гальмівних дискахВідео

19:12

"Українці вбивають українців": демограф розкрив наслідки зниження призивного віку

19:10

Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

Реклама
19:10

Чому у росіян паніка через Курську АЕСПогляд

18:59

Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

18:51

"Мали допомогти Україні раніше": неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

18:46

"Ми стаємо залежними": Настя Каменських зробила одкровення

18:46

Розширення зони бойових дій: в Росії погрожують війною ще 4 країнам

18:46

Жінки будуть в захваті: копійчаний засіб, який прибирає зморшки на обличчі

18:03

В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека

18:00

У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: в генпрокурора назвали число

17:55

ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ

17:53

"Тотально банкрут": утікач Олег Винник по вуха в боргах - блогер

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти