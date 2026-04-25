РФ просунулася на Харківщині: у DeepState назвали "найгарячіший" напрямок

Головне:
- РФ змогла просунутися вперед у Харківській області
- Ворожі війська досягли успіху в Куп'янському районі
Російські окупаційні війська останнім часом змогли просунутися вперед на фронті в Харківській області.
Про успіх ворожих збройних сил йдеться у повідомленні спеціалізованого проєкту DeepState.
Зазначається, що ворожі війська досягли успіху в Куп'янському районі Харківської області.
Зазначимо, що село Синьківка розташоване в Петропавлівській сільській раді Куп'янського району Харківщини.
"Ворог просунувся поблизу Синьківки", — зазначили в DeepState.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
