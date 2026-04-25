РФ просунулася на Харківщині: у DeepState назвали "найгарячіший" напрямок

Олексій Тесля
25 квітня 2026, 21:36
Ворожі війська досягли успіху в Куп'янському районі Харківської області, пише DeepState.
РФ просунулася на Харківщині: у DeepState назвали
Названо найгарячіший ділянку фронту / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 92 ОШБр

Головне:

  • РФ змогла просунутися вперед у Харківській області
  • Ворожі війська досягли успіху в Куп'янському районі

Російські окупаційні війська останнім часом змогли просунутися вперед на фронті в Харківській області.

Про успіх ворожих збройних сил йдеться у повідомленні спеціалізованого проєкту DeepState.

Зазначається, що ворожі війська досягли успіху в Куп'янському районі Харківської області.

Зазначимо, що село Синьківка розташоване в Петропавлівській сільській раді Куп'янського району Харківщини.

РФ просунулася на Харківщині: у DeepState назвали
"Ворог просунувся поблизу Синьківки", — зазначили в DeepState.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

