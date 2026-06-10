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В Україні змінять штрафи для автомобілістів - кого зачепить в першу чергу

Юрій Берендій
10 червня 2026, 20:08
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В Україні можуть запровадити нову градацію штрафів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху, зазначила прем'єрка Свириденко.
В Україні змінять штрафи для автомобілістів - кого зачепить в першу чергу
В Україні змінять штрафи для автомобілістів - чого чекати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Юлія Свириденко:

  • Для системних порушників ПДР хочуть посилити відповідальність
  • Штрафи за перевищення швидкості планують зробити градаційними
  • В Україні законодавчо врегулюють рух на електросамокатах

В Україні можуть посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху та запровадити новий підхід до штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Отримала перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах. Обговорили з Міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників", - повідомила вона.

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Свириденко уточнила, що для більшості водіїв нововведення не матимуть жодних наслідків, адже вони спрямовані передусім на тих, хто систематично створює небезпеку на дорогах. За її словами, протягом останнього року камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2,9 тисячі водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів. Водночас понад 35 тисяч водіїв порушували швидкісний режим більше десяти разів за рік, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Вона також зазначила, що найближчим часом Міністерство внутрішніх справ планує обговорити запропоновані зміни з народними депутатами.

Крім того, уряд продовжує розширювати систему автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах працюють близько 377 камер, а в перспективі їхню кількість планують збільшити до понад 410 комплексів. За словами прем'єр-міністерки, практика свідчить, що на ділянках, де встановлено автоматичний контроль, водії значно частіше дотримуються правил дорожнього руху.

"Також готуємо законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Кількість ДТП протягом пʼяти місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%. Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху", - підсумувала вона.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - коментар першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що навіть після ухвалення закону про нову систему штрафних балів для водіїв її повноцінне впровадження не розпочнеться одразу.

"Після прийняття змін до закону необхідно буде привести у відповідність підзаконні нормативно-правові акти, які визначатимуть механізм реалізації цієї законодавчої ініціативи", - сказав він.

За його словами, терміни запуску та перелік нормативно-правових актів, які потрібно буде привести у відповідність до нового законодавства, визначатиме Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади.

штрафные баллы
Як мають нараховувати штрафні бали водіям / Інфографіка: Главред

Штрафи на водіїв - останні новини за темою

У Міністерстві внутрішніх справ України заперечили автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки, наголосивши, що наразі система автофіксації порушень не готова до такого завдання технічно. Покарання за паперові документи здебільшого можливе лише під час зупинки авто поліцією. Це питання вже активно обговорюють у контексті посилення контролю на дорогах України.

Зараз в Україні планується введення нових штрафів за технічний стан автотранспорту, які можуть застосовуватися у разі непройденого техогляду або очевидних несправностей. Адвокат Олена Воронкова пояснює, що доказати дрібні поломки на місці складно, тому адміністративні покарання стосуватимуться передусім відсутності техогляду. Трансформація системи контролю відбувається на фоні поступового переходу до автоматичного фіксування порушень за допомогою камер.

Як раніше повідомляв Главред, в МВС назвали зміни в системі штрафів для водіїв, проте наголосили на проблемах автоматизації, бо зараз відповідальність часто покладена на власника авто, а не на водія-порушника. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вказав, що поки що не планують застосовувати штрафні бали за порушення, зафіксовані камерами, доки це питання не буде врегульоване.

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Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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