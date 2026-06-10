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На Житомирщині людей утримували у трудовому рабстві: що відомо про злочинну схему

Дар'я Пшеничник
10 червня 2026, 19:39
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Потерпілі працювали понаднормово, жили в антисанітарних умовах і перебували під постійним контролем.

На Житомирщині людей утримували у трудовому рабстві: що відомо про злочинну схему
На Житомирщині тримали людей у трудовому рабстві / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Головне з новини:

  • Поліція викрила масштабну схему трудове рабство на Житомирщині
  • Звільнено 12 постраждалих
  • Підозрюваним загрожує 12 років ув'язнення

відео дня

Київські правоохоронці викрили та зупинили масштабну схему трудового рабства, у якій експлуатували вразливих громадян, обіцяючи їм роботу та житло. За даними Нацполіції, організатори виманювали людей просто на Центральному залізничному вокзалі столиці, після чого вивозили на підприємства у Житомирській області та змушували працювати без оплати. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

Хто стояв за схемою та як вербували людей

Слідство встановило, що нелегальний "бізнес" організував 35‑річний житель Житомирщини. До нього приєдналися двоє родичів та знайома. Вони цілеспрямовано шукали людей без житла, документів чи стабільного доходу - тих, хто перебував у критичному становищі та погоджувався на будь-яку роботу.

Зловмисники переконували громадян у наявності легальної та добре оплачуваної роботи з проживанням і харчуванням. Насправді ж людей привозили на лісопильні та деревообробні цехи, де одразу відбирали телефони й паспорти.

Потерпілі працювали понаднормово, жили в антисанітарних умовах і перебували під постійним контролем. Їм забороняли залишати територію та контактувати з рідними. За непокору погрожували розправою або застосовували силу. Усі зароблені людьми кошти учасники угруповання привласнювали.

Під час спецоперації поліцейські звільнили 12 осіб віком від 30 до 57 років. Усі вони нині перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

  • Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині
    Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині
    Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині
    Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині
    Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині Фото: Национальная полиция Украины
  • Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині
    Правоохоронці викрили схему трудового рабства на Житомирщині Фото: Национальная полиция Украины

Яке покарання загрожує фігурантам

Організаторам та його спільникам уже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають.

Дивіться відео про масштабну схему торгівлі людьми, яку викрили правоохоронні органи:

Новини регіонів - що відомо

Як писав раніше Главред, суд у Житомирі розгляне справу власника місцевої теплопостачальної компанії, якому інкримінують публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За даними слідства, керівник підприємства під час спілкування з підлеглими поширював антиукраїнські твердження: заперечував право України на державність, перекладав відповідальність за руйнування, спричинені російськими ударами, на українських військових та принижував громадян, називаючи їх "біомасою".

Нагадаємо, у Рівненському районі завершилися масштабні пошуки 15-річного хлопця, який зник ще на початку травня. Підлітка знайшли без ознак життя у лісовому масиві.

Крім того, 5 червня у Києві пролунав вибух на поштовому терміналі. Вибух пролунав на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок.

В результаті вибуху загинув 59-річний чоловік. Також відомо, що поранення отримали ще двоє людей віком 37 і 41 років.

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Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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