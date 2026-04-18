Ситуація погіршилася у двох прифронтових містах: тривожна заява ЗСУ

Головне:
- У Слов'янську та Краматорську спостерігається погіршення ситуації
- Атаки авіабомбами по цих містах дійсно почастішали, кажуть у ЗСУ
У Слов'янську та Краматорську в Донецькій області спостерігається погіршення ситуації: противник застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.
Як повідомив прес-секретар 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язане з літнім або весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.
Водночас Запорожець зазначив, що атаки авіабомбами по цих містах дійсно почастішали. Він зазначив, що, наприклад, у минулому кварталі було в середньому два удари по цих та прилеглих населених пунктах, тоді як зараз може бути й 6-7 за добу.
"Цього тижня противник застосував КАБ-1500 і знищив ще деякі будівлі в центрі міста. Тобто зухвалість противника не виправдана жодними методами та засобами. Але є можливість застосовувати тактичну авіацію, противник збільшив її застосування останнім часом удвічі... Він застосовує саме таку зброю в першу чергу, щоб витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів. Терор, залякування цивільного населення... Загалом збільшилася кількість застосувань дронів на оптоволокні по Краматорську, з боку території Часового Яру", — розповів він.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
