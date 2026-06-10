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Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку

Юрій Берендій
10 червня 2026, 19:25
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Проблеми з паливом в Криму можуть незабаром поширитися й на територію Росії, попри спроби Москви компенсувати дефіцит, зазначив аналітик.
Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку
Експерт попередив про серйозну кризу вже влітку - що чекає на Росію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Михайло Гончар:

  • Нинішня ситуація в Криму — це прообраз майбутньої кризи в РФ
  • У липні чи серпні в Росії зросте потреба аграріїв у паливі
  • Допомоги білоруських НПЗ замало для порятунку ринку Росії

Дефіцит пального в Росії може загостритися вже найближчими місяцями. На тлі перебоїв із постачанням, черг на автозаправках та обмежень на продаж бензину в країні-агресорці може розпочатись повноцінна паливна кризи, яка вже відбувається в тимчасово окупованому Криму. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Треба подивитися на Крим: те, що ми бачимо сьогодні в Криму, – це те, що Росія може побачити у себе в липні. Чи відбудеться це саме в липні, чи вже в серпні, коли з боку аграрного сектора зросте потреба в паливі, – інше питання. Але Крим зараз – це прообраз того, що чекає на Росію незабаром", - сказав він.

відео дня

За словами Гончара, Росія намагається компенсувати свої проблеми завдяки білоруським нафтопереробним заводам, які переробляють російську нафту на давальницьких умовах. Він зазначив, що таким чином Білорусь фактично допомагає Москві, однак переконаний, що цього недостатньо, аби суттєво змінити загальну ситуацію.

Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Дефіцит пального в Росії та Криму - останні новини за темою

У ніч на 27 травня під час потужної удару по НПЗ в Туапсе Сили оборони України пошкодили стратегічний нафтопереробний завод, що виробляє пальне для ЗС РФ, а також уразили ключові об’єкти ВПС Росії, зокрема командні пункти та комплекси розвідки.

На початку червня ЗСУ продовжили удари по російських НПЗ і складам БпЛА, уражуючи заводи потужністю мільйони тонн нафти на рік і знищуючи військові цілі в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Як раніше повідомляв Главред, масштабна паливна криза в Росії загострюється, паливо в деяких регіонах розпродають за талонами з обмеженнями об’ємів, що створює значні черги і дефіцит, особливо помітний у Москві та тимчасово окупованому Криму, підтверджуючи тенденцію до колапсу.

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Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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