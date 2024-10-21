РФ просунулася на Донбасі й окупувала ще один населений пункт - DeepState

Ворог окупував Желанне Друге на Курахівському напрямку.

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У Deep State оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Армія країни-агресора РФ окупувала Желанне Друге в Покровському районі на Донбасі. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.

Про окупацію Желанного Другого в Генштабі ЗСУ не повідомляли.

Крім того, за даними аналітиків, окупанти просунулися в Гірнику на Курахівському напрямку та у Вишневому на Куп'янському напрямку в Харківській області.

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"Ворог окупував Желанне Друге, а також просунувся у Вишневому, Гірнику. Уточнено район Воздвиженки", - йдеться у повідомленні.

Також російська армія має успіхи в Курській області. Окупанти просунулися біля Ольгівки та Любимівки.

Тим часом у Кремлі кажуть, що їхня армія вже повернула під свій контроль ці два населені пункти.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 20 жовтня повідомляють, що на Куп'янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Голубівки, Колесниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

"Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, на цей час доби налічується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника, дві атаки тривають досі", - ідеться в повідомленні.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня армія РФ здійснила 45 штурмових і наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири бойові зіткнення тривають.

"Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - додали в Генштабі.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що за тиждень із 13 до 20 жовтня 2024 року втрати російських окупантів на фронті становлять близько 9590 осіб особового складу.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів, чи є загроза загострення ситуації в напрямку Борової. За його словами, на цьому напрямку росіянам вдалося досягти тактичної переваги в районі населеного пункту Андріївка, але до самої Борової там досить далеко.

Російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська. Про це розповів Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України.

За його словами, до цього про Вишневе не згадувалося, але після захоплення населеного пункту Цукурине, що на південь від Селидового, окупанти розширили свої фланги та розпочали наступальні дії в бік Ізмайлівки, готуючись до наступу на Курахівське водосховище.

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