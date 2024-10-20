Бої на Харківщині: відомо, чи можливе загострення на ще одному напрямку

Окупанти досягли тактичної переваги в районі населеного пункту Андріївка.

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Ситуація на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів, чи є загроза загострення ситуації в напрямку Борової.

За його словами, на цьому напрямку росіянам вдалося досягти тактичної переваги в районі населеного пункту Андріївка, але до самої Борової там досить далеко.

"Найімовірніше, відтинок Сенькове-Борова ми вже не зможемо використати у своїй логістиці, та й Оскол у цьому районі досить широкий. А ось район Горохуватки ймовірно буде працювати - там усі мости підірвані, але наведені понтонні переправи", - підкреслив Жмайло в інтерв'ю Главреду.

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Він також додав, що на його думку, поки що загрози Боровій немає.

"Росіяни зараз більше атакують у напрямку Вишневого (на захід від Андріївки, - ред.), далі йдуть інші населені пункти. Якщо противник і підійде до Борової, то це точно питання не найближчих днів", - підсумував Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Бої в Харківській області - що відомо

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що на Харківщині Силам оборони України вдалося провести контратаки навколо населеного пункту Піщане.

Також повідомлялось, що ризиків подібного прориву російських окупантів на сході Харківщини, як це сталося після окупації Авдіївки, немає. Наразі ситуація в Україні краща, порівняно з минулим роком.

Крім того, командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко заявив, що Сили оборони продовжують чинити опір ворогу на Харківщині, і на одній із ділянок фронту з’являються умови для звільнення окупованих територій.

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