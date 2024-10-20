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Знищено тисячі росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ на фронті

Олексій Тесля
20 жовтня 2024, 22:12
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Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ.
Україна, Росія, ЗСУ
ЗСУ знищують окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43-тя ОМБр

За тиждень із 13 по 20 жовтня 2024 року втрати російських окупантів на фронті становлять близько 9590 осіб особового складу.

Про це в Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

Серед знищеного за останній тиждень:

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

  • 76 танків;
  • 235 бойових броньованих машин;
  • 155 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 403 одиниці автотехніки;
  • 41 одиниця спецтехніки.
Скріншот
/ t.me/Pavliuk_KSV

Дивіться відео - Пентагон розкрив втрати армії РФ:

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше було названо катастрофічні втрати РФ на сході. Російські війська просунулися на Бахмутському напрямку, розповів Андрій Полухін.

Нагадаємо, раніше екс-співробітник СБУ назвав, яке місто під загрозою захоплення РФ. Противник спробує повторити сценарій захоплення Вугледара, попередив Іван Ступак.

Як повідомлялося, два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, проте просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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/ Главред

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