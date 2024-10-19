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Для чого КНДР передає РФ свою армію: у Франції видали тривожну заяву про війну

Юлія Закрепа
19 жовтня 2024, 16:42оновлено 19 жовтня, 17:20
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Російське військове командування має шанс продовжити тактику "м’ясних штурмів".
Для чого КНДР передає РФ свою армію: у Франції видали тривожну заяву про війну
Для чого КНДР передає РФ свою армію / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак заявив, що Північна Корея посилає своїх солдатів на війну до України, аби отримати бойовий досвід. Країні-агресорка Росія таким чином хоче за допомогою КНДР вивільнити частину своєї бойової сили для операції вздовж лінії фронту.

"Ситуацію з можливою появою північнокорейських військових на фронті потрібно розглядати в площині - чого хоче Росія і чого хоче Північна Корея. Головний задум Росії - за допомогою підтримки КНДР вивільнити частину своєї бойової сили для операції вздовж лінії фронту і допомогти у розширенні військової інфраструктури. Чого хоче Північна Корея? Хоче "обкатати" своїх солдатів у реальній війні для подальшого використання проти Південної Кореї", - висловився політтехнолог в ефірі FREEДOM.

Також Пхеньян хоче російських харчових продуктів, палива та технологій - "від супутників до міжконтинентальних балістичних ракет". За словами Постернака, "для цього потрібно надати послугу Кремлю". Окрім того, Північна Корея зацікавлена в посиленні військового альянсу з РФ на противагу Китаю.

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Від співпраці з Пхеньяном вигоди також отримує Москва. Зокрема, російське військове командування має шанс продовжити тактику "м’ясних штурмів" і "м’ясного тиску" на полі бою за допомогою кількості своєї армії. Крім того, РФ може прикрити деякі ділянки фронту малої інтенсивності північнокорейськими підрозділами.

"Росія хотіла б змусити США зосередитися на Азійсько-Тихоокеанському регіоні у постачанні до Південної Кореї зброї замість України. Ключове - Росія показує, що легалізує, матеріалізує в дії "вісь зла": Тегеран, Москва, Пхеньян. Тим самим показує, що Росія масштабує конфлікт, який веде до Третьої світової війни", - наголосив Олег Постернак.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Реакція МЗС Франції щодо відправки військ КНДР

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що участь північнокорейських військових у війні Росії проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Що більше - такі дії Москви і Пхеньяна можу розширити його на територію Азії.

"Якщо це правда - а ми прислухаємося до наших українських партнерів - то таке рішення матиме серйозні наслідки. Воно призведе до нової ескалації. Це створює ризик того, що війна пошириться на Азію", - наголосив Барро на пресконференції з головою МЗС України.

З його слів, залучення солдатів Північної Кореї також свідчить про труднощі Росії у війні проти України.

Відправка військ КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, що у Південній Кореї назвали кількість військ КНДР, які перекидають на війну з Україною. Джерело в розвідці Сеула повідомило, що Північна Корея, як очікується, направить загалом 12 тисяч військовослужбовців, включно з представниками найелітніших військових частин країни.

Стало відомо, що солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ. Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Сибіга зазначив, що РФ "серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну". Глава МЗС додав, що Україна вимагає "негайної та жорсткої реакції" від світу.

у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО" через участь військ КНДР у війні. Майк Тернер заявив, що адміністрація Байдена не поінформувала чиновників про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо переміщення військ КНДР.

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