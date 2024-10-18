Ворог 'обламає зуби': в розвідці Естонії заспокоїли стосовно солдатів з КНДР

Відправлення солдатів з КНДР до Росії для підтримки її агресії в Україні свідчить про проблеми РФ.

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В розвідці пояснили значення військ КНДР у війні з Україною / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Якщо дехто з експертів переконаний, що підсилення окупантів північнокорейськими військами суттєво змінить ситуацію на полі бою, то це далеко не так. Як стверджує очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, такий хід може зіграти суттєву роль тільки у майбутніх боях, у разі продовження цього протягом тривалого часу, повідомляє ERR.

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Ківісельг висловлює думку, що відправлення солдатів з КНДР до Росії для підтримки її агресії в Україні свідчить про проблеми РФ. Окупантам важко підтримувати інтенсивність військової активності.

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"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації", – розповів керівник естонської розвідки.

За словами очільника розвідцентру Сил оборони Естонії, також є повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3000 осіб або 10 000 осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", – зауважив Ківісельг.

Війська КНДР у війні в Україні - що відомо

Як відомо, у Південній Кореї назвали кількість військ КНДР, які перекидають на війну з Україною. Пхеньян почав перекидання своїх спецпідрозділів до Росії з 8 по 13 жовтня.

А от за даними Центру протидії дезінформації, Росія буде приховувати наявність військ КНДР на фронті. Путін видаватиме північнокорейських солдатів за бурятів.

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов озвучив, коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де. За його словами, підготовка піхотинців із КНДР проходить в східних регіонах РФ.

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