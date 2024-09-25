'РФ спробує влаштувати блекаут': експерт сказав, по яких об’єктах планує вдарити Росія

Внаслідок таких ударів Україна може втратити половину своєї генерації електроенергії, і це стане величезною проблемою.

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Експерт сказав, по яких об’єктах планують вдарити окупанти/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, ДСНС України

Зараз основна генерація, яка забезпечує Україну електроенергією – це атомні електростанції. Атомна генерація становить близько 50-60 відсотків від усього виробництва електроенергії.

Якщо країна-агресорка Росія наважиться завдавати ударів, щоб перервати передачу електроенергії з атомних електростанцій в енергосистему нашої держави, то це може стати величезною проблемою. Про це сказав керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю Главреду.

"Втрата атомної генерації – це дуже неприємний сценарій, який я навіть не хочу озвучувати. Але це буде величезною проблемою. Споживання взимку суттєво виросте, в нас будуть дефіцити. Власне виробництво буде покривати їх не повністю. А уявіть, якщо від цього власного виробництва ще й забрати половину генерації", – зазначив він. відео дня

Експерт водночас звернув увагу, що окупанти найімовірніше битимуть не по самих АЕС, а по трансформаторах і підстанціях, які з'єднують атомні електростанції з енергосистемою. Тому, за його словами, варто ретельно захищати ці об’єкти. Використання ППО та інших засобів захисту для цих розподільчих пристроїв є можливим варіантом покращення цього сценарію.

"Росіяни не будуть бити безпосередньо по блоках – вони будуть вибивати саме розподільчі пристрої, намагаючись тим самим паралельно зумовити блекаут", – зазначив Прокіп.

Хто такий Андріан Прокіп Андріан Прoкіп – керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки. Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України та загальні зміни в країні, оцінюючи енергетичну політику, аналізуючи європейські енергетичні ринки, вплив санкцій на енергетичний сектор Росії, перспективи змін в енергосекторі Європи та світу. Автор та співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і в США.

Як зекономити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що українців попереджають про відключення АЕС. Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

Також раніше в доповіді ООН розповіли, якою буде зима в Україні. В доповіді ООН йдеться, що у зимовий період мільйони українців можуть залишитись без тепла, відключення світла триватимуть від 4 до 18 годин на день.

За словами керівника програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, взимку в Україні світла може не бути по 18 годин, якщо температура повітря опуститься нижче -10 градусів.

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