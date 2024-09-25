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"Світла може не бути по 18 годин": експерт описав плачевний сценарій на зиму

Альона Вороніна
25 вересня 2024, 10:45
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Чим нижчою буде температура повітря взимку, тим довшими будуть відключення електроенергії.
'Світла може не бути по 18 годин': експерт описав плачевний сценарій на зиму
Світла може не бути по 18 годин/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Уникнути відключень електроенергії взимку в Україні не вийде. Без відключень світла можна буде обійтися, лише якщо температура повітря на вулиці буде не нижчою за +5 градусів, і при цьому не буде нових руйнувань і будуть відбуватися ремонти. Але такий сценарій малоймовірний.

Якщо температура взимку буде нижче нуля, то відключення можуть бути приблизно по 8-10 годин на день, а якщо буде -10, то відключення можуть становити навіть по 18 годин. Про це сказав керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю Главреду.

"Уникнути відключень можна буде, тільки коли на вулиці буде +5, не буде руйнувань і будуть додаткові ремонти. Навіть якщо не буде нових обстрілів, то коли буде температура нуль і нижче, то у нас будуть відключення. І це можуть бути відключення на рівні 8-10 годин. А якщо це буде -10, то світла, умовно кажучи, може не бути 18 годин", – зазначив він.

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Відключення будуть у будь-якому разі – аби їх не було, має статися чудо, каже експерт.

"Тобто в нас має з’явитися нова генерація (яка не з’явиться), має бути плюсова температура, і не має бути нових обстрілів", – додав він.

Хто такий Андріан Прокіп

Андріан Прoкіп – керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки.

Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України та загальні зміни в країні, оцінюючи енергетичну політику, аналізуючи європейські енергетичні ринки, вплив санкцій на енергетичний сектор Росії, перспективи змін в енергосекторі Європи та світу. Автор та співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і в США.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше в доповіді ООН розповіли, якою буде зима в Україні. В доповіді ООН йдеться, що у зимовий період мільйони українців можуть залишитись без тепла, відключення світла триватимуть від 4 до 18 годин на день.

Також раніше повідомлялося, що українців попереджають про відключення АЕС. Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що зима буде складною для України. За його словами, майбутня зима може стати однією із найскладніших у період війни.

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свет новини України відключення світла електроенергія Андріан Прокіп
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