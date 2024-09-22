'Світло буде по 4-5 годин на добу': українців попереджають про відключення АЕС

Енергосистема України працює не так надійно, як того хотілось би - які ризики для українців існують.

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В Україні введуть аварійні відключення / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то в нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний. Втім, варто зауважити, що росіяни бʼють по розподільчій системі. Наші енергетики вже навчились дуже швидко її відновлювати. Також створені суттєві запаси електроенергії й швидко фахівці лагодять знищені розподільчі станції. До прикладу, під час останнього обстрілу. Через три тижні наша енергосистема запрацювала в нормальному режимі й ми йдемо майже без відключень світла", - пояснив Дяченко для "Еспресо".

За словами експерта, якщо вдасться уникнути великих руйнувань в енергосистемі, то взимку можна очікувати на позитивний графік енергопостачання.

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"Звісно, наша енергосистема працює не так надійно, як того хотілось би. Втім, зниження температур допомогло налагодити нашу енергосистему й графік відключень. Якщо все буде добре й ми уникнемо додаткових руйнувань нашої енергетичної системи, то зможемо пройти зиму в більш-менш нормальних умовах", - додав він.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в уряді заявили, що відключень світла в Україні взимку не буде. Чиновники повідомили, що попри ризики обстрілів, нестачу генерації та можливі збої в роботі відновленого обладнання, уряд України зберігає оптимізм щодо ситуації з енергопостачанням.

У доповіді ООН повідомили, що в Україні буде світло по кілька годин на день і без тепла. Аналітики прогнозують, що взимку відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу. Наслідки атак будуть довготривалими та вимагатимуть комплексного підходу.

В Укренерго заявили про серйозний дефіцит в енергосистемі. В енергосистемі України зберігається серйозний дефіцит. Тож для його подолання "Укренерго" замовлятиме аварійну допомогу у сусідніх країн. Також закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

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