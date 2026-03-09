Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

Завдяки впливу антициклону повітря у Львівській області прогріється до комфортних температур.

Прогноз погоди на Львівщині на 10 березня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яку погоду очікувати на Львівщині 10 березня

Яка температура повітря вночі та вдень по області

Який загальний прогноз на тиждень для Львівщини

У вівторок, 10 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та теплим. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У другий день робочого тижня на Львівщині очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики прогнозують легкий південний вітер зі швидкістю 3-8 м/с. Попри загальне потепління, атмосферний тиск почне поступово падати, а вологість повітря зменшиться.

Температура в області вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Проте вже вдень сонце прогріє повітря до комфортних 13-18° тепла. Водіїв попереджають про слабкий туман у нічні та ранкові години (видимість 500-1000 м).

Погода у Львові 10 березня

У Львові вівторок мине під малохмарним небом. Нічна температура повітря становитиме від 1° морозу до 1° тепла. Вдень місто наповниться весняним теплом - стовпчики термометрів піднімуться до 15-17° тепла. Ранок може бути туманним.

Прогноз на тиждень

Впродовж усього тижня Львівщина перебуватиме під впливом антициклону. Це сприятиме сухій та теплій погоді без опадів. Нічні температури поступово піднімуться до стабільних "плюсів", а вдень повітря прогріватиметься до 14-19° тепла.

Погода впродовж тижня на Львівщині / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Коли в Україні буде справжня весна - прогноз синоптика

Найближчими днями в усіх областях пануватиме тепла та сонячна погода, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Погодні умови визначатиме антициклон, тому опадів до кінця тижня не очікується.

На всій території буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, вітер змінних напрямків залишатиметься слабким. Короткочасні приморозки можливі в нічні години.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні 9 березня очікується сонячна та тепла погода. Температура вдень підніметься до 9–14° тепла, на заході до 17°, на північному сході – 6–11°.

У Житомирській області з 10 по 13 березня прогнозують теплу та сонячну весняну погоду без опадів. Температура вдень підніматиметься до +17°, вночі 0…–2°.

10 березня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці можливий туман. На дорогах місцями ожеледиця.

