"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

Христина Трохимчук
9 березня 2026, 13:05
Наталія Могилевська зворушливо підтримала свого колегу.
Наталія Могилевська - стосунки з Віталієм Козловським
Наталія Могилевська - стосунки з Віталієм Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Віталій Козловський розкрив зворушливий епізод стосунків з Наталією Могилевською
  • Як співачка підтримала його

Українські артисти Віталій Козловський і Наталія Могилевська розкрили раніше невідомі епізоди своїх стосунків. У шоу "єПитання на Новому" співак розповів, як його по-особливому підтримала зіркова колега.

Під час ефіру Козловський зробив гарний жест для Могилевської — виконавець подарував їй букет червоних троянд і поділився зворушливим моментом їхньої дружби. Виявилося, що Наталя єдина зателефонувала і підтримала артиста після закінчення його судів з Ігорем Кондратюком. За словами Віталія, співачка не стримала емоцій і плакала прямо під час дзвінка.

відео дня
Наталія Могилівська
Наталя Могилевська зараз / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

"Я ніколи не забуду, що Наталя Могилевська була однією з перших і, напевно, єдиною артисткою, яка зателефонувала після судів з Кондратюком, привітала і плакала в трубку півгодини. Це правда", — поділився Козловський.

Також артисти прокоментували свій скандальний поцілунок на сцені, який підняв хвилю обговорень у соцмережах. Віталій зізнався, що вони з Наталією "досі вигрібають" наслідки цього перформансу.

Віталій Козловський
Віталій Козловський — поцілунок з Могилевською / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Це був не просто концерт Наталії Могилевської, це було її 50-річчя. І ми давно не бачилися", - висловився співак.

Могилевська підтримала колегу і переадресувала всі питання щодо цього епізоду до режисера шоу.

"Ми просто актори", - підсумувала артистка.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль публічно відповіла на скандальні звинувачення Ані Лорак під час свого концерту в Одесі. Раніше Лорак, яка будує кар'єру в РФ, прозоро натякнула на те, що саме Кароль доклала максимум зусиль, щоб "вижити" її з українського шоу-бізнесу.

Також переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію конкурсної пісні "Ridnym", з якою виступить у Відні. Співачка відмовилася від рішення не змінювати трек і зважилася на зміни мелодії.

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

