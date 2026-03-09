"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

Ви дізнаєтеся:
- Віталій Козловський розкрив зворушливий епізод стосунків з Наталією Могилевською
- Як співачка підтримала його
Українські артисти Віталій Козловський і Наталія Могилевська розкрили раніше невідомі епізоди своїх стосунків. У шоу "єПитання на Новому" співак розповів, як його по-особливому підтримала зіркова колега.
Під час ефіру Козловський зробив гарний жест для Могилевської — виконавець подарував їй букет червоних троянд і поділився зворушливим моментом їхньої дружби. Виявилося, що Наталя єдина зателефонувала і підтримала артиста після закінчення його судів з Ігорем Кондратюком. За словами Віталія, співачка не стримала емоцій і плакала прямо під час дзвінка.
"Я ніколи не забуду, що Наталя Могилевська була однією з перших і, напевно, єдиною артисткою, яка зателефонувала після судів з Кондратюком, привітала і плакала в трубку півгодини. Це правда", — поділився Козловський.
Також артисти прокоментували свій скандальний поцілунок на сцені, який підняв хвилю обговорень у соцмережах. Віталій зізнався, що вони з Наталією "досі вигрібають" наслідки цього перформансу.
"Це був не просто концерт Наталії Могилевської, це було її 50-річчя. І ми давно не бачилися", - висловився співак.
Могилевська підтримала колегу і переадресувала всі питання щодо цього епізоду до режисера шоу.
"Ми просто актори", - підсумувала артистка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Тіна Кароль публічно відповіла на скандальні звинувачення Ані Лорак під час свого концерту в Одесі. Раніше Лорак, яка будує кар'єру в РФ, прозоро натякнула на те, що саме Кароль доклала максимум зусиль, щоб "вижити" її з українського шоу-бізнесу.
Також переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію конкурсної пісні "Ridnym", з якою виступить у Відні. Співачка відмовилася від рішення не змінювати трек і зважилася на зміни мелодії.
Вас може зацікавити:
- Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно напад
- "Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита
- Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталі
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред