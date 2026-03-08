Рус
Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під Сумами

Ангеліна Підвисоцька
8 березня 2026, 12:19оновлено 8 березня, 12:53
Зранку 8 березня росіяни вдарили дроном по потягу Київ-Суми.
удар по поезду
РФ вдарила по потягу біля Сум / Колаж: Главред, фото: Олексій Кулеба

Що відомо:

  • РФ завдала удару дроном по поїзду в Сумській області
  • На момент вибуху в поїзді перебувало 200 осіб

Російські окупанти атакували потяг Київ - Суми безпілотником. Це сталося зранку 8 березня. Про це заявили у Сумській обласній прокуратурі, пише Суспільне.

На момент удару в поїзді було 200 пасажирів.

відео дня

У прес-службі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів та залізничників постраждалих немає. Нині не плануються зміни у розкладі руху потягів. Пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

  • Удар по поїзду в Сумській області 8 березня
    Удар по поїзду в Сумській області 8 березня фото: Олексій Кулеба
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини.

"На щастя, ніхто не постраждав. Для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив. Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної транспортної інфраструктури", - написав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура та промислові об'єкти.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або подавила 19 ракет та 453 безпілотники. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 11 крилатих ракет "Калібр".

Напередодні, 6 березня, у Кривому Розі було зафіксовано пряме влучання "шахедами" в дев'ятиповерхівку і підприємство інфраструктури на двох різних локаціях.

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Сумська область новини Сум новини Сумської області атака дронів





