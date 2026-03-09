"На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

MELOVIN розповів про боротьбу з психіатричним діагнозом.

Відомий український співак MELOVIN розповів про складний період свого життя, коли він опинився в психіатричній лікарні. У коментарі програмі "Ближче до зірок" артист розкрив, хто з українських зірок підтримав його після діагнозу.

У вересні 2025 року MELOVIN поділився інформацією, що перебуває в психіатричній лікарні. Тоді виконавцю поставили діагноз генералізований тривожний розлад і важкий депресивний епізод. Під час лікування співака підтримала зіркова колега Анна Тринчер. За словами MELOVIN, артистка надіслала йому подарунки і дала важливу пораду, яка допомогла йому боротися з хворобою.

"Те, що зробила Аня Трінчер, коли я лежав у психіатричній лікарні після панічного розладу, було так зворушливо і зворушливо. Аня була першою, хто відреагував. Вона надіслала пакет з пахощами, паличками. Першою мені сказала видалити соцмережі і нічого не читати", — поділився музикант.

Анна Трінчер підтримала Melovin / скріншот YouTube

MELOVIN запевнив, що не залишиться в боргу перед Трінчер і обов'язково допоможе їй у відповідь, коли з'явиться така необхідність. Співак зізнався, що вони з Анною не спілкуються щодня, але артист завжди залишається на зв'язку і називає зірку важливою людиною в його житті.

"Хоч ми і не спілкуємося щодня, але для мене Аня — це близька людина. Якщо їй щось буде потрібно, я завжди той, хто візьме трубку о четвертій ранку і о другій ночі", — розповів MELOVIN.

Melovin про психологічний стан / скріншот YouTube

Музикант зізнався, що його ментальне здоров'я досі остаточно не відновилося, але він відчуває поліпшення стану і продовжує лікування.

"Я стресую, тому я на антидепресантах, у мене є лікар-психіатр. Я завжди намагаюся тримати себе в тонусі, адже повинен бути тим маяком, який світить для інших у найтемніші часи. Я ходжу в нормальному стані, не впадаю в депресивні епізоди. У мене припинилися панічні атаки", — прокоментував MELOVIN.

MELOVIN / інфографіка: Главред

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

