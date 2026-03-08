Рус
Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

Олексій Тесля
8 березня 2026, 18:31
Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.
Головне:

  • РФ масово атакує об'єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз"
  • Зафіксовано пошкодження та втрати, постраждалих немає

РФ другу добу поспіль дронами масово атакує об'єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена, зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - написав він.

Згідно з опублікованим повідомленням, зафіксовано пошкодження і втрати, постраждалих немає.

Група "Нафтогаз" нагадала, що 312 її працівників загинули від рук росіян з початку повномасштабної війни.

РФ б'є по енергосистемі: пояснення фахівця

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що атаки на найважливіші елементи енергетичної інфраструктури - підстанції та магістральні лінії електропередачі - спрямовані на дестабілізацію всієї енергосистеми.

За його словами, такі пошкодження ускладнюють передачу електроенергії між регіонами і роблять мережу більш вразливою. У подібній ситуації, підкреслив фахівець, тимчасові відключення електроенергії стають вимушеним кроком, який допомагає запобігти набагато більш серйозним і масштабним перебоям в роботі системи.

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ
Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ по Рівненській області пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Одесу "шахедами". Російські дрони атакували Одеську область, викликавши пожежі та руйнування комунікацій.

Як повідомлялося, РФ обстріляла ракетами Київську область. Російські окупанти атакували Васильків балістичними ракетами.

Про джерело: Нафтогаз України

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

обстріли Нафтогаз ракетний удар
