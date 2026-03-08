РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

За словами президента, моральний стан українських підрозділів помітно зріс порівняно з кінцем минулого року.

Плани російських окупаційних військ залишаються незмінними, і Кремль продовжує розглядати сценарії подальшої ескалації на сході та півдні України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише УНІАН.

За словами глави держави, російське командування й надалі намагається реалізувати задум щодо повного захоплення Донеччини та Луганщини. Зеленський підкреслив, що попри затримку наступальних дій, наміри ворога не змінилися.

"Щодо весняного наступу, головні цілі - це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились. Іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами, силами, які у них є на сьогодні, і через дії, відповідно, наших Збройних сил, наших Сил оборони. Окрім цього, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область", - повідомив Зеленський.

Президент уточнив, що російські війська також вивчають можливість просування між Донецькою та Запорізькою областями, а окремі підрозділи готуються до потенційного наступу в напрямку Дніпра. За його словами, це один із найбільш напружених секторів фронту.

Зеленський наголосив, що українські оборонці за останні півтора місяця провели низку результативних операцій на півдні, що дозволило зірвати плани російського командування. Він підкреслив, що українська армія відновила контроль над значною частиною територій.

Як зазначив президент, українські військові демонструють стійкість і впевненість, попри складні умови на передовій. За його словами, моральний стан підрозділів помітно зріс порівняно з кінцем минулого року.

Масштаби просування ЗСУ на півдні - оцінка аналітиків

Главред писав, що за даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове. Сили оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог все ще чинить спротив і постійно здійснює тиск.

Також йдуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що навесні росіяни планують розпочати наступ в Донецькій області.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

