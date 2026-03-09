Рус
Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

Марія Николишин
9 березня 2026, 12:57
Україна має спеціальні розробки для протидії дронам іранського походження.
Як Україна може допомогти США на Близькому Сході / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна має унікальний досвід боротьби з іранськими дронами
  • Країн Перської затоки та США виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії БпЛА
  • Основним завданням залишається навчання пілотів

Українські військові мають унікальний досвід боротьби з іранськими дронами типу "Шахед", що допоможе США у війні проти Ірану. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що крім США, кілька країн Перської затоки також виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам.

"Інтерес до таких систем виявляють ОАЕ, Катар і Кувейт. Однак офіційної заяви з цього питання ще не було", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським безпілотникам. За час повномасштабного вторгнення РФ українські військовослужбовці змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.

"Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - підкреслили в ISW.

У звіті також йдеться про те, що компанії з виробництва дронів можуть виготовляти до 50 тисяч БпЛА на місяць, паралельно забезпечуючи усі потреби України.

"Основним завданням залишається навчання пілотів керувати такими дронами. На кожного солдата знадобиться кілька місяців роботи. Поки що це залишається основним обмежувальним фактором для країн Близького Сходу", - підсумували аналітики.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Допомога США у боротьбі з дронами

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії.

За його словами, Сполучені Штати звернулися за допомогою в четвер, і українська команда вилетіла наступного дня. Очікується, що вона скоро прибуде на Близький Схід.

"Ніхто не знає більше, ніж Україна, про боротьбу з безпілотниками дальньої дії, що атакують в одному напрямку, які зараз масово надходять з Ірану", - додав він.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп окреслив межі можливого завершення американської військової операції проти Ірану, заявивши журналістам, що не бачить сенсу в переговорах із Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Також Дональд Трамп у приватних обговореннях виявляв інтерес до можливого розміщення американських сухопутних військ на території Ірану.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск аявив, що ескалація конфлікту на Близькому Сході спричиняє різкі коливання на енергетичних ринках, а стрибок цін на нафту та газ створює сприятливі умови для Кремля.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

