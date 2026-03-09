Рус
"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

Марія Николишин
9 березня 2026, 13:46
Сирський наголосив, що подекуди ЗСУ мають просування вперед.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Сирського:

  • ЗСУ намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті
  • Контрнаступ на Олександрівському напрямку продовжується
  • Вже відновлено контроль над понад 400 кв. км території

Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, вперше із 2024 року, коли Україна проводила Курську наступальну операцію, українські війська за місяць відновили контроль над більшою площею землі, аніж за той самий час захопив ворог.

відео дня

Зокрема, зазначається, що ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку.

"Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території", - йдеться у повідомленні.

Головком додав, що водночас і на багатьох інших напрямках ЗСУ стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

"Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків", - підкреслив Сирський.

Він підкреслив, що українські військові дістають противника також і на його території. Так, засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей.

"Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Цілі контрнаступу ЗСУ

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися у напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на Олександрівському напрямку, який знаходиться фактично на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, однак українські військові знищують противника й не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов заявляв, що російська окупаційна армія розглядає Запоріжжя як наступний напрямок впливу на Збройні сили.

Крім того, підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Олександр Сырский війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Фронт





