Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

У Житомирі тиждень буде по-весняному теплим

Очікується потепління до +17° і жодних опадів

У Житомирській області тиждень обіцяє пройти під знаком справжньої весняної відлиги. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 10 по 13 березня температура повітря впевнено триматиметься на теплих позначках, подекуди піднімаючись до +17 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують, тож область очікує кілька днів стабільної, сухої та сонячної погоди, пише Житомир.info.

У вівторок, 10 березня, небо над Житомиром буде ясним, а південний вітер до 10 м/с лише підсилюватиме відчуття весняного тепла. Вночі температура опуститься до 0…–2°, зате вдень повітря прогріється до 13–15°. По області ситуація схожа: сухо, сонячно, з денними показниками до +16°.

Середа, 11 березня, принесе малохмарну погоду без опадів. Південний вітер залишиться помірним, а температура вночі коливатиметься від +3 до –2°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 12–17°, що стане одним із найтепліших днів тижня.

У четвер, 12 березня, характер погоди майже не зміниться: малохмарно, сухо, з таким самим південним вітром. Нічні температури збережуться в межах від +3 до –2°, а вдень знову очікується до +17°.

П’ятниця, 13 березня, також мине без опадів. Ніч буде прохолодною, але не морозною - від +3 до –2°, а вдень повітря прогріється до 10–15°, що стане плавним переходом до більш стриманого, але все ще теплого завершення тижня.

Загалом область чекає на кілька днів стабільної, комфортної та по-весняному м’якої погоди - чудовий час для прогулянок і перших сезонних робіт на природі.

Коли в Україні настане справжня весна - прогноз синоптика

Найближчими днями в Україні пануватиме тепла та сонячна погода у всіх областях. Справжня весна вже вступає в свої права, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погодні умови визначатиме антициклон, тому опадів до кінця тижня не очікується. На всій території буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а вітер змінних напрямків залишатиметься слабким. Короткочасні приморозки також можливі у нічні години.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Главред писав, що за даними синоптикині Наталки Діденко, 9 березня погода в Україні буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла. У Києві температура повітря підвищиться до +12 градусів.

Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

