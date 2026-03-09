Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

Дар'я Пшеничник
9 березня 2026, 14:53
Опадів синоптики не прогнозують, тож область очікує кілька днів стабільної, сухої та сонячної погоди.

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла
Якою буде погода у Житомирській області цього тижня / Колаж: Главред, фото: freepik, pixabay

Головне з новини:

відео дня
  • У Житомирі тиждень буде по-весняному теплим
  • Очікується потепління до +17° і жодних опадів

У Житомирській області тиждень обіцяє пройти під знаком справжньої весняної відлиги. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 10 по 13 березня температура повітря впевнено триматиметься на теплих позначках, подекуди піднімаючись до +17 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують, тож область очікує кілька днів стабільної, сухої та сонячної погоди, пише Житомир.info.

У вівторок, 10 березня, небо над Житомиром буде ясним, а південний вітер до 10 м/с лише підсилюватиме відчуття весняного тепла. Вночі температура опуститься до 0…–2°, зате вдень повітря прогріється до 13–15°. По області ситуація схожа: сухо, сонячно, з денними показниками до +16°.

Середа, 11 березня, принесе малохмарну погоду без опадів. Південний вітер залишиться помірним, а температура вночі коливатиметься від +3 до –2°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 12–17°, що стане одним із найтепліших днів тижня.

У четвер, 12 березня, характер погоди майже не зміниться: малохмарно, сухо, з таким самим південним вітром. Нічні температури збережуться в межах від +3 до –2°, а вдень знову очікується до +17°.

П’ятниця, 13 березня, також мине без опадів. Ніч буде прохолодною, але не морозною - від +3 до –2°, а вдень повітря прогріється до 10–15°, що стане плавним переходом до більш стриманого, але все ще теплого завершення тижня.

Загалом область чекає на кілька днів стабільної, комфортної та по-весняному м’якої погоди - чудовий час для прогулянок і перших сезонних робіт на природі.

Коли в Україні настане справжня весна - прогноз синоптика

Найближчими днями в Україні пануватиме тепла та сонячна погода у всіх областях. Справжня весна вже вступає в свої права, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погодні умови визначатиме антициклон, тому опадів до кінця тижня не очікується. На всій території буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а вітер змінних напрямків залишатиметься слабким. Короткочасні приморозки також можливі у нічні години.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Главред писав, що за даними синоптикині Наталки Діденко, 9 березня погода в Україні буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла. У Києві температура повітря підвищиться до +12 градусів.

Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:31Війна
Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:26Економіка
Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:13Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Останні новини

16:41

"Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

16:39

Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

16:35

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

16:31

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:30

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
16:26

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:20

Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

16:15

Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

16:13

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Реклама
16:04

Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

16:01

Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

15:44

Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

15:24

11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

14:57

Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

14:56

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

14:53

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

14:48

Український виробник чаю "Трипільське Сонце" вперше з початку повномасштабної війни отримав понад 33 млн грн прибутку новини компанії

14:17

"На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

14:12

Миші більше не повернуться: запахи, які вони не витримують

13:58

Краще зачекати: що категорично не роблять у саду на початку весни

Реклама
13:52

Як американці борються з колорадським жуком: без отрут і хіміїВідео

13:46

"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

Реклама
10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти