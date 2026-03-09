Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталі

LELÉKA представила нову версію пісні "Ridnym".

LELEKA - Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

LELÉKA внесла зміни в конкурсну пісню

Як звучатиме пісня "Ridnym" на Євробаченні

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію пісні "Ridnym", яка прозвучить на конкурсі у Відні. Про це повідомляє Суспільне.

Нова версія треку з'явилася на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Після перемоги на Нацвідборі співачка не підтверджувала, що буде вносити зміни в пісню до конкурсу у Відні, проте пішла на цей крок, щоб удосконалити мелодію і додати в неї більше звучання бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся.

LELEKA - Національний відбір / фото: instagram.com, LELEKA

"Ця версія пісні для мене по-справжньому особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури", - розповіла артистка.

Традиційному українському інструменту LELÉKA надає особливого значення. Співачка вважає, що почути звучання бандури як потужного елемента національної ідентичності українців повинні по всьому світу.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Це дуже символічний інструмент для української культури. У його звучанні є наша історія, наші пісні і пам'ять. Це звук, який миттєво повертає додому! Нехай цей звук лунає на весь світ!", — висловилася LELÉKA.

Євробачення 2026 — що відомо

На ювілейному 70-му конкурсі "Євробачення-2026", який прийме австрійська Відень, Україну представить співачка LELÉKA (Вікторія Лелека) з глибокою композицією "Ridnym". Артистка здобула впевнену перемогу у фіналі Нацвідбору 7 лютого, отримавши максимальні бали як від журі, так і від глядачів. Пісня, що поєднує сучасні ритми з фольклорними мотивами, розповідає про зв'язок з домом і пошук внутрішньої сили.

LELÉKA "Ridnym" - нова версія пісні:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

