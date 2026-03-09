Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталі

Ви дізнаєтеся:
- LELÉKA внесла зміни в конкурсну пісню
- Як звучатиме пісня "Ridnym" на Євробаченні
Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію пісні "Ridnym", яка прозвучить на конкурсі у Відні. Про це повідомляє Суспільне.
Нова версія треку з'явилася на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Після перемоги на Нацвідборі співачка не підтверджувала, що буде вносити зміни в пісню до конкурсу у Відні, проте пішла на цей крок, щоб удосконалити мелодію і додати в неї більше звучання бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся.
"Ця версія пісні для мене по-справжньому особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури", - розповіла артистка.
Традиційному українському інструменту LELÉKA надає особливого значення. Співачка вважає, що почути звучання бандури як потужного елемента національної ідентичності українців повинні по всьому світу.
"Це дуже символічний інструмент для української культури. У його звучанні є наша історія, наші пісні і пам'ять. Це звук, який миттєво повертає додому! Нехай цей звук лунає на весь світ!", — висловилася LELÉKA.
Євробачення 2026 — що відомо
На ювілейному 70-му конкурсі "Євробачення-2026", який прийме австрійська Відень, Україну представить співачка LELÉKA (Вікторія Лелека) з глибокою композицією "Ridnym". Артистка здобула впевнену перемогу у фіналі Нацвідбору 7 лютого, отримавши максимальні бали як від журі, так і від глядачів. Пісня, що поєднує сучасні ритми з фольклорними мотивами, розповідає про зв'язок з домом і пошук внутрішньої сили.
LELÉKA "Ridnym" - нова версія пісні:
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
