Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталі

Христина Трохимчук
9 березня 2026, 11:46
LELÉKA представила нову версію пісні "Ridnym".
LELEKA - Євробачення 2026
LELEKA - Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • LELÉKA внесла зміни в конкурсну пісню
  • Як звучатиме пісня "Ridnym" на Євробаченні

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA представила фінальну версію пісні "Ridnym", яка прозвучить на конкурсі у Відні. Про це повідомляє Суспільне.

Нова версія треку з'явилася на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Після перемоги на Нацвідборі співачка не підтверджувала, що буде вносити зміни в пісню до конкурсу у Відні, проте пішла на цей крок, щоб удосконалити мелодію і додати в неї більше звучання бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся.

відео дня
LELEKA - виступ на Нацвідборі
LELEKA - Національний відбір / фото: instagram.com, LELEKA

"Ця версія пісні для мене по-справжньому особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури", - розповіла артистка.

Традиційному українському інструменту LELÉKA надає особливого значення. Співачка вважає, що почути звучання бандури як потужного елемента національної ідентичності українців повинні по всьому світу.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026
LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Це дуже символічний інструмент для української культури. У його звучанні є наша історія, наші пісні і пам'ять. Це звук, який миттєво повертає додому! Нехай цей звук лунає на весь світ!", — висловилася LELÉKA.

Євробачення 2026 — що відомо

На ювілейному 70-му конкурсі "Євробачення-2026", який прийме австрійська Відень, Україну представить співачка LELÉKA (Вікторія Лелека) з глибокою композицією "Ridnym". Артистка здобула впевнену перемогу у фіналі Нацвідбору 7 лютого, отримавши максимальні бали як від журі, так і від глядачів. Пісня, що поєднує сучасні ритми з фольклорними мотивами, розповідає про зв'язок з домом і пошук внутрішньої сили.

LELÉKA "Ridnym" - нова версія пісні:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що на особняк Ріанни було скоєно збройний напад. Невідома відкрила вогонь по будинку, коли співачка перебувала всередині. 30-річна жінка зробила кілька пострілів з гвинтівки, пошкодивши фасад будівлі і припаркований автомобіль.

Також відомий режисер Олег Боднарчук публічно викрив брехню Ані Лорак про її "вигнання" з України. За словами кліпмейкера, заяви артистки про беззахисність не відповідають дійсності, а роль жертви вона приміряла на себе лише для того, щоб виправдати зраду.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євробачення новини шоу бізнесу LELÉKA
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:41Україна
Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55Економіка
Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:41Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Останні новини

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

Реклама
11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Реклама
10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

08:42

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце "вдарить" найсильніше

08:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 березня (оновлюється)

08:36

Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

США наказали дипломатам терміново залишити Саудівську Аравію — NYT

08:02

Чергове потепління стосунків США-Росія: Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

06:51

Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

ольори з минулого знову в моді: відтінки, які роблять інтер’єри стильними

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

Реклама
02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти