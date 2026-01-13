Забезпечує окупантів дронами: у Таганрозі горить важливий для армії РФ завод

Дрони атакували Таганрог. У місті прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

У Таганрозі прогриміли вибухи і почалися пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Таганрозі прогриміла серія вибухів

У місті спалахнули сильні пожежі

Дрони вразили завод "Атлант Аеро" і авіаремонтний завод

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами та системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Повітряну тривогу в Ростовській області почали оголошувати близько 05:40 години ранку. Російські пабліки попереджали, що в регіоні зафіксовані невідомі безпілотники, які рухалися в напрямку Таганрога. Через кілька хвилин пролунали вибухи.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку БПЛА на регіон. Він повідомив, що атака здійснюється на Таганрог.

"Сили ППО прямо зараз відбивають повітряну атаку на Таганрог. Інформація про постраждалих серед людей не надходила. Дані про наслідки на землі уточнюються", — повідомив губернатор.

Дивіться відео — Атака дронів на Таганрог:

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, удар дронів припав на завод "Атлант Аеро" і на авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Підприємство "Атлант Аеро" виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ. Виробництво, зокрема, зосереджено на розробці дронів "Оріон" і FPV-безпілотників.

У Таганрозі прогриміли вибухи / Фото: t.me/exilenova_plus

ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" — авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі. Одне з ключових авіабудівних підприємств країни-агресора Росії, що спеціалізується насамперед на гідроавіації та спеціальній авіаційній техніці.

Засноване в 1934 році в Таганрозі. Назване на честь авіаконструктора Георгія Берієва. Профіль — розробка, випробування, модернізація та ремонт авіаційної техніки, в тому числі для військових потреб, пише Вікіпедія.

Спеціалізується на гідролітаках і літаках-амфібіях. Підприємство вважається провідним у цій ніші.

Ключові розробки:

Бе-200 — багатоцільовий літак-амфібія (пожежогасіння, МНС, транспорт);

А-50 / А-50У — літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), що використовуються ВКС РФ;

Бе-12, Бе-6 — протичовнові та морські літаки (радянська та пострадянська спадщина).

Підприємство входить до структури держкорпорації Ростех. Через військовий профіль перебуває під міжнародними санкціями.

Атаки по території РФ

Як писав Главред, в ніч на 6 січня в ряді міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Гучно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

В ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. В результаті атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. В результаті чого сталося загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Загальна площа пожежі склала близько 2 тис. кв. метрів.

Інші новини:

