РФ атакує Україну, ракети рухаються на Київ, працює ППО: що відомо

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдає ракетного удару по Україні. З ночі триває дронова ракета.
За даними ЗС ЗСУ, крилаті ракети рухаються в напрямку Київської області.
Пізніше повідомлялося про рух крилатих ракет на Яготин, Пирятин, Гадяч, Бориспіль. Також їх зафіксували поблизу Чернігова та Канева.
07:42 Крилата ракета на півночі Київського водосховища.
07:46 Крилатаракета в напрямку Канева.
07:52 Крилата ракета в районі Макаріва на Київщині.
У Києві чутно роботу сил ППО.
"Загроза з повітря триває. Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь усіх правил безпеки до відбою тривоги", - закликали в КМВА.
07:57 Крилата ракета у напрямку Білої Церкви.
Згідно з даними Повітряних сил триває і дронова атака:
Станом на 08:14 - 08:22:
- БпЛА на півночі Полтавщини - курс на н.п.Заводське;
- БпЛА в центрі Сумщини - курс н.п.Лебедин;
- БпЛА на заході Чернігівщини - курс на Чернігів з півдня;
- БпЛА на півночі Київщини - курс на Житомирщину;
- БпЛА на півночі Житомирщини - курс на північ;
- БпЛА на Запоріжжя - з півдня;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини - курс на південь;
- БпЛА на Київщині - курс на н.п.Бородянка.
08:46 У Києві скасували повітряну тривогу.
Карта тривог станом на 08:50 виглядає так:
