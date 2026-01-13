РФ атакує Україну, ракети рухаються на Київ, працює ППО: що відомо

Українців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки до відбою тривоги.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakuet-ukrainu-rakety-dvizhutsya-na-kiev-rabotaet-pvo-chto-izvestno-10731776.html Посилання скопійоване

В Україні - повітряна тривога, РФ запустила ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, карта тривог

Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдає ракетного удару по Україні. З ночі триває дронова ракета.

За даними ЗС ЗСУ, крилаті ракети рухаються в напрямку Київської області.

Пізніше повідомлялося про рух крилатих ракет на Яготин, Пирятин, Гадяч, Бориспіль. Також їх зафіксували поблизу Чернігова та Канева.

відео дня

07:42 Крилата ракета на півночі Київського водосховища.

07:46 Крилатаракета в напрямку Канева.

07:52 Крилата ракета в районі Макаріва на Київщині.

У Києві чутно роботу сил ППО.

"Загроза з повітря триває. Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь усіх правил безпеки до відбою тривоги", - закликали в КМВА.

07:57 Крилата ракета у напрямку Білої Церкви.

Згідно з даними Повітряних сил триває і дронова атака:

Станом на 08:14 - 08:22:

БпЛА на півночі Полтавщини - курс на н.п.Заводське;

БпЛА в центрі Сумщини - курс н.п.Лебедин;

БпЛА на заході Чернігівщини - курс на Чернігів з півдня;

БпЛА на півночі Київщини - курс на Житомирщину;

БпЛА на півночі Житомирщини - курс на північ;

БпЛА на Запоріжжя - з півдня;

БпЛА на сході Дніпропетровщини - курс на південь;

БпЛА на Київщині - курс на н.п.Бородянка.

08:46 У Києві скасували повітряну тривогу.

Карта тривог станом на 08:50 виглядає так:

Карта повітряних тривог / Фото: t.me/alarmua

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред