Умови миру для України будуть все гірше: Небензя в ООН пригрозив Зеленському

Росіяни не визнають своєї провини через атаки на мирне населення України. При цьому звинувачують Київ у нібито дзеркальних діях.

Представник РФ не посоромився брехати під час засідання Радбезу ООН / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

США звинуватили Росію у спробі розширити війну

Росія назвала удар "Орєшніком" по Львівщині відповіддю на нібито атаку ЗСУ на резиденцію Путіна

Небензя пригрозив Зеленському через відмову погоджуватись на "мир", який диктує РФ

12 січня Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН через удар країни-агресорки Росії балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області 9 січня.

Заступниця постпреда США при ООН Теммі Брюс під час засідання, яке транслювало "Суспільне", заявила, що удар росіян балістичною ракетою поблизу кордонів з Польщею та НАТО є "черговою небезпечною та незрозумілою ескалацією війни" в той час, як США працюють з Україною, іншими партнерами та РФ над закінченням війни.

Брюс наголосила, що зараз і Київ і Москва мають шукати шляхи деескалації, але дії РФ "ризикують розширити і загострити війну". Тому США засуджують російські обстріли, які "зводять нанівець саму ідею миру".

Росія виступила з новими погрозами Україні

Представник РФ в ООН Василь Небензя також взяв слово під час засідання. Він заявив, що багато хто не розуміє "причинно-наслідкових зв'язків удару РФ по Львівщині" і стверджує, що Росія вдарила по стратегічному об'єкту України у відповідь на нібито атаки ЗСУ на цивільну інфраструктуру РФ і резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Більше того, Небензя цинічно сказав, що більшість українців загинули під час атаки не через удари росіян, а через нібито роботу ППО України. Тому нібито не варто класифікувати дії РФ як тероризм.

Натомість режим Зеленського "наносить удари по цивільному населенню". Як приклад Небензя навів удар у ніч з 31 грудня на 1 січня по Хорлах, що на ТОТ Херсонщини. За його словами, українці нанесли удар по мирному населенню.

Саме тому Москва продовжуватиме війну, поки президент України Володимир Зеленський не погодиться на "реалістичні умови миру". Небензя також пригрозив, що з кожним днем умови миру для України ставатимуть гіршими.

Але що цікаво, напередодні самі ж пропагандисти РФ заявляли, що жодних місцевих мешканців у Хорлах бути не могло, бо їх з села практично вигнали, натомість там зібралися загарбники, бандити та окупанти.

Що росіяни приховують про удар "Орєшніком" по Львівщині - думка експерта

Як писав Главред, за совами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Росія подала удар "Орєшніком" по Львову 9 січня як нібито "відповідь" на атаку по Валдаю, однак цей інцидент не підтверджений жодними незалежними даними й більше схожий на елемент інформаційної операції Кремля.

За словами експерта, сам проєкт "Орєшнік" виглядає радше як ІПСО. Навіть якщо така ракета існує, то, ймовірно, лише у вигляді дослідного зразка для випробувань. Криволап припускає, що програма могла бути закрита через технічні проблеми, а її історія стала однією з причин розриву договору про ракети середньої та меншої дальності (РСМД-2).

Удар РФ "Орєшніком" по Львівщині - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за даними мера Львова Андрія Садового, удар по Львову в ніч на 9 січня 2026 року був завданий балістичною ракетою. За даними Повітряних сил, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю.

Згодом стало відомо, що у селищі Рудно Львівської громади після ракетної атаки РФ спрацювала автоматична система безпеки газопостачання, внаслідок чого подачу газу тимчасово припинили для частини споживачів.

У Повітряних Силах заявили, що удар "Орєшніком" по Львівщині мав одну мету - Москва хотіла створити гучний інформаційний ефект та посіяти паніку серед українців.

Про персону: Василь Небензя Василь Олексійович Небензя (нар. 26 лютого 1962, Волгоград, РРФСР, СРСР) — радянський і російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (2013—2017). Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН з 27 липня 2017 року. Надзвичайний і повноважний посол (2014), пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, участь у пропагандистських заходах, спроби легалізації окупації півострова та постійні заперечення російської агресії проти України.

