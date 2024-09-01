Росіяни окупували ще один населений пункт: яку точку на фронті втратила Україна

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 1 вересня провели детальний аналіз фронту та дійшли сумного висновку.

https://glavred.net/ukraine/rf-okkupirovala-eshche-odin-naselennyy-punkt-kakuyu-tochku-na-fronte-poteryali-vsu-10593269.html Посилання скопійоване

В DeepState розповіли про просування РФ / Коллаж Главред, фото скрін карти DeepState, Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині та просунулися у трьох населених пунктах. Такою інформацією 1 вересня поділилися аналітики проєкту DeepState.

"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - повідомили в DeepState.

Водночас у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що окупанти просунулися на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

відео дня

Аналітики повідомляють про такі наступальні операції росіян 30 та 31 серпня:

на схід від Сіверську в районі Верхньокам'янського

на південний схід від Сіверска в районі Спірного, Івано-Дар'івки та Виїмки

на південь від Сіверську в районі Званівки

Якщо проаналізувати геолокаційні кадри від 31 серпня, можна дійти висновку, що російські війська здійснили незначне просування в східну частину Григорівки (на північ від Часового Яру).

Окрім цього, за даними ISW, війська РФ захопили Сєверноє (на схід від Торецька), а також 31 серпня продовжили наступальні операції в районі Торецька.

Інформацію про захоплення Сєверного повідомили і в Міноборони Росії. Однак ISW не виявив підтвердження того, що росіяни захопили частину північно-західної околиці населеного пункту, що залишилася.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на на Донбасі - що відомо про ситуацію на фронті

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 серпня також повідомив про те, що РФ вивела частину військ з Покровського напрямку. Аналітики зазначають, що цей крок вказує на те, що оперативний тиск ЗСУ на Курщині впливає на наступальні операції РФ на інших напрямках бойових дій.

Підкріплення для Сил оборони України на Покровському напрямку фронту вже відправили, але воно було потрібне раніше, офіцер Микола Мельник розповів про критичну ситуацію під Покровськом.

Своєю чергою майор ЗСУ Олексій Гетьман зізнався, чи є загроза окупації Покровська. Для його захоплення РФ доведеться ввести бої безпосередньо в самому місті. Водночас вуличні бої можуть тривати місяцями і стануть для росіян важким випробуванням, як це було в Бахмуті чи Авдіївці.

Інші новини про фронт:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред