Росіяни окупували ще один населений пункт: яку точку на фронті втратила Україна

Росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині та просунулися у трьох населених пунктах. Такою інформацією 1 вересня поділилися аналітики проєкту DeepState.

Водночас у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що окупанти просунулися на північ від Часового Яру, на південний схід від Покровська та на захід від Донецька.

Якщо проаналізувати геолокаційні кадри від 31 серпня, можна дійти висновку, що російські війська здійснили незначне просування в східну частину Григорівки (на північ від Часового Яру).

Окрім цього, за даними ISW, війська РФ захопили Сєверноє (на схід від Торецька), а також 31 серпня продовжили наступальні операції в районі Торецька.

Інформацію про захоплення Сєверного повідомили і в Міноборони Росії. Однак ISW не виявив підтвердження того, що росіяни захопили частину північно-західної околиці населеного пункту, що залишилася.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.