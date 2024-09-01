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Вибуховий ранок в Росії: БПлА залетіли до Москви і вразили дві електростанції

Даяна Швець
1 вересня 2024, 08:10
536
Дрони атакували дві електростанції в Росії і московський НПЗ, а також "покошмарили" інші області РФ.
РФ, взрыв
Вибухи чули в різних областях РФ / / коллаж: Главред, фото: скріни з соцмереж

Вночі 1 вересня під час масованої атаки безпілотників на російські області була атаковані і дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також московський НПЗ. Окрім цього, Тульська, Білгородська, Липецька, Воронезька, Курська та Брянська області також були під ударами.

Попри те, що традиційно російська влада каже, що "жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося", місцеві вже поширюють фото і відео, на яких видно прильоти на різних територіях РФ й гучні вибухи.

З цього приводу вже панікують російські пабліки, а також бідкається мер Москви Сергій Собянін.

відео дня

Телеграм-канал Astra офіційно заявив про дві пожежі після атаки БпЛА у Тверській області – атаковано ДРЕС і газорозподільчу мережу, що розташована за кілька кілометрів від неї.

Так, після атаки БпЛА в Конаково Тверської області пожежа виникла біля місцевої ГРЕС і біля газорозподільної мережі (ГРМ) "Конаково", яка є технологічною частиною магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

За інформацією очевидців, які вже публікують у мережі відео та фото, на яких видно ймовірні вибухи на території підприємств, вночі нібито було здійснено спробу атаки 3 безпілотниками території Каширської ДРЕС. Вона розташована на березі Оки в місті Кашира Московської області.

Також оприлюднено відео "прильотів" у Раменському окрузі Московської області. Поки невідомо, що саме там було уражено. Але реакція місцевого мешканця дуже красномовна.

Своєю чергою мер Москви Собянін заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що у ніч проти неділі, 1 вересня, російська ППО нібито збила щонайменше дев’ять безпілотників, які атакували столицю країни-агресорки.

Однак такі позитивні результати жителів не влаштовують і виглядають оманливими, адже мешканці Москви діляться кадрами факелу, що горить, на НПЗ у Капотні, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА.

"Такий "стовп вогню" у московському районі Капотня жителі раніше вже спостерігали – так виглядають планові роботи зі спалювання палива на НПЗ. Явище раніше назвали "капотнінський смолоскип". Однак сьогодні, після атаки БПЛА, нібито "смолоскип" горить сильніше", – пише ASTRA.

Атака на Росію - останні новини

Як відомо, ввечері 30 серпня повідомлялося, що в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, які спричинили пожежі. Як заявили місцеві мешкані, ввечері 30 серпня у місті було чутно як мінімум 4-5 сильних вибухів. У деяких районах повідомляється про пожежу, подекуди було сильне задимлення.

25 червня повідомлялось, що ЗСУ провели масовану атаку дронами по Бєлгородській області. Тоді губернатор регіону Гладков заявив, що їхні сили ППО начебто збили 29 ударних БпЛА.

Своєю чергою ворог в першу чергу хоче не знищити енергетичну інфраструктуру України, а поклав око на більш вагому ціль - британський пілот пояснив мету атак Росії.

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Москва БПЛА Липецька Воронеж дрони Твер Воронезька область Білгородська область атака дронів
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